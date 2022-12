Wikifolio wird 10 „Wollten den Anlagemarkt demokratisieren“

Wikifolio feiert Jubiläum, 2022 wird die Anlage-Plattform mit Sitz in Wien zehn Jahre alt. „Mir war es wichtig, eine Plattform zu schaffen, die jedem offensteht und die Idee und Performance einer Handelsstrategie absolut transparent macht“, sagt Wikifolio-Gründer und -Chef Andreas Kern zum runden Geburtstag. Mit der Gründung habe er den „Anlagemarkt demokratisieren“ wollen.

In der Tat steht Wikifolio jedem angemeldeten Nutzer offen. Anlage-Interessierte können sich Tipps von anderen Nutzern holen oder eigene Strategien öffentlich machen. Das Konzept nennt sich in der Eigenbeschreibung „Social Trading“.

Andreas Kern © Wikifolio/Martina Draper

Wenn Nutzer Interesse zeigen, können Strategien via Zertifikat auch handelbar gemacht werden. Die Idee ist aufgegangen: Heute gibt es allein 9.500 auf Wikifolio hinterlegte Strategien („Wikifolios“), in die Interessierte auch investieren können. Den Musterportfolios lasse sich ohne Tracking Error eins zu eins folgen, wirbt man bei Wikifolio. Im Durchschnitt investieren Nutzer demnach 5.000 Euro in eine Strategie. Mittlerweile bietet die Plattform über externe Broker auch Sparpläne auf ausgewählte Wikifolios an.

Auch wenn das laufende Jahr von Inflation und Ukraine-Krieg geprägt war und es an den Märkten unrund lief – der Wikifolio-Gründer gibt sich für die Zukunft positiv gestimmt. Kern räumt ein: „2022 war für Anleger sicher eines der herausforderndsten Jahre seit Langem.“ Die bei vielen Anlegern immer beliebter werdenden ETFs hält er in dem Umfeld für ungeeignet. „Wikifolio-Trader schaffen es auch in schwierigen Zeiten immer wieder, neue Anlage-Strategien zu entwickeln, die der Krise trotzen“, so der Wikifolio-Gründer.

Als Anlageklasse sind auf Wikifolio vor allem Aktien beliebt. Aber auch ETPs (Exchange Traded Products), Fonds, Anlagezertifikaten und Hebelprodukte stehen für Strategien bereit. Insgesamt können Wikifolio-Händler aus mehr als 470.000 Anlageinstrumenten wählen.

Die Grafik zeigt die Allokation in Musterportfolios auf Wikifolio von Mitte 2015 bis MItte 2022.

Anlässlich des Jubiläums verweist man bei Wikifolio auch auf einen besonderen Erfolg: Die langfristig erfolgreichste Strategie – ein Musterportfolio namens „Umbrella“, betrieben von Richard Dobetsberger – habe in zehn Jahren stets den MSCI World geschlagen. Seit Auflage sei eine Traumrendite von 1.416 Prozent zusammengekommen, heißt es von den Wikifolio-Machern stolz.