Sicherheit in unsicheren Zeiten: „In einer Zeit, die von ständigem Wandel geprägt ist, fungiert die Risikoabsicherung als wichtiger Stabilitätsfaktor innerhalb des Arbeitsumfelds“, erklärt Claudia Meusers von Willis Towers Watson (WTW). Das internationale Beratungshaus beschäftigt sich in einer Studie mit dem Schutz vor den finanziellen Risiken einer Invalidität oder des Todesfalls im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Mit einem solchen Risikobaustein zeige ein Arbeitgeber, dass er sich um das Wohlergehen der eigenen Belegschaft bemüht und seiner sozialen Verantwortung gerecht wird.

Risikoversicherung als Stabilitätsfaktor

Claudia Meusers © Willis Towers Watson

Den Benefit-Paketen aus bAV und Risikokomponenten komme derzeit eine entscheidende Rolle zu. Denn der demografische Wandel und der akute Fachkräftemangel machen die Personalsuche „zu einem wahren Hürdenlauf“, beobachtet Meusers. Daher bestehe sowohl ein großer Bedarf als auch gleichzeitig ein hohes Interesse an Produkten zur Risikoabsicherung für Mitarbeitende. Doch das Potenzial für die Unternehmen werde noch lange nicht voll ausgeschöpft. Das sind die Ergebnisse der WTW-Studie Risikoleistungen 2024, für die etwa 200 Personal- und Finanzchefs in Firmen unterschiedlicher Betriebsgrößen befragt wurden.

Versicherungen steigern Attraktivität

„Wir haben die Studie aufgesetzt, um einen Überblick zum aktuellen Stand zu bekommen und Trends in der Umsetzung aufzuzeigen“, erklärt Meusers. Demnach verzichten nur sechs Prozent der befragten Unternehmen vollständig auf eine Risikoabsicherung. Bei 80 Prozent ist sie Teil des betrieblichen Versorgungssystems. 50 Prozent bieten eine eigenständige Absicherung an. Zunehmend etabliere sich bei den Befragten eine eigenständige Risikoabsicherung per Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherung im Kontext der bAV. Meusers: „Attraktive Arbeitgeber haben die Bedeutung einer Risikoabsicherung erkannt.“

ESG-Kriterien gewinnen an Bedeutung

Die Nachhaltigkeitskriterien Environmental, Social, Governance (ESG, Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gewinnen in den Chefetagen der befragten Firmenlenker an Bedeutung. Eine Risikoversicherung gilt als Pluspunkt im Bereich Soziales, weshalb 44 Prozent der Unternehmen diesen Benefit mit Blick auf ihre eigene ESG-Bewertung einsetzen wollen. „Insbesondere für große und international agierende Unternehmen ist es wichtig, mit einer guten Risikoabsicherung belastbar soziale Verantwortung zu zeigen“, erklärt Meusers.

Versicherungsprodukte werden bevorzugt

Bei der konkreten Ausgestaltung ihrer betrieblichen Versorgungssysteme achten 80 Prozent der befragten Unternehmen stark auf bilanzielle Aspekte und die Auswirkungen auf den Cashflow. „Im Sinne einer konsequenten De-Risking-Strategie liegt eine versicherungsbasierte Umsetzung nahe“, kommentiert WTW-Direktorin Meusers dieses Teilergebnis der Online-Umfrage. Denn nur so könnten ungewollte Bilanzeffekte vermieden werden. „Der Markt hat sich hier in den letzten Jahren weiterentwickelt und bietet nun auch Versicherungspolicen analog zu Sachversicherungen an.“

Günstigere Absicherung im Kollektiv

„Mit diesem Ansatz lassen sich kosteneffiziente Lösungen umsetzen, die auch unter bilanziellen Gesichtspunkten herkömmlichen Versicherungsprodukten überlegen sind“, so Meusers weiter. „Nur bei wenigen Benefits ist es so eindeutig wie bei der Risikoleistung – kollektive Lösungen sind wesentlich kosteneffizienter als individuell kalkulierte.“ Das bedeute in der Praxis: Mitarbeitende können sich privat nur zu deutlich schlechteren Konditionen eine Risikoabsicherung einkaufen. Diese Aussage bestätigten zumindest 77 Prozent der von WTW im Frühjahr befragten Unternehmen.