Willkür bei Standard & Poor’s

Reduzierung des Wachstums (Sparen & Ausgabenkürzungen seitens des Staates)

Bereinigung der Wirtschaftssysteme von unprofitablen Leistungen & Unternehmen

Kurzfristiger Anstieg der Staatsdefizitquote

Fehlallokationen von Kapital (Staatswirtschaft) wird reduziert (Steuern werden effizienter erhoben)

Mittelfristig entsteht daraus ein fiskalpolitischer Ausgleich (Ausgaben werden reduziert / Einnahmen qualitativ gesteigert)

Langfristig erhöht sich durch diese Anpassungsprozesse das Potenzialwachstum

Die jüngsten Herabstufungen von acht Euroländern ist ein Angriff auf die sich gerade wieder etwas bessernde Stimmung in Europa. Fakt ist, dass die erst vergangene Woche stattgefundenen Bondauktionen von Italien und Spanien uns sehr zuversichtlich gestimmt haben, dass die Märkte die Reformprozesse und deren Wirkungskette nach all den Irrationalitäten und Störfeuern der vergangenen Wochen und Monate verstanden haben.Die Reaktion der angelsächsischen Rating-Agenturen grenzt in der aktuellen Situation an politische Willkür. Die Agenturen haben immer wieder versucht, mit ihrem inkonsequenten Verhalten die Reformprozesse in der Eurozone zu stören, nicht selten mit Erfolg.Zuletzt allerdings zeigten sich die Märkte versöhnlicher mit Italien und Spanien, was belegt, dass die Märkte die Wirkungsketten die in diesen Ländern derzeit stattfinden verstanden haben. Diese Wirkungsketten, gebaut auf den massiven Reformanstrengungen sehen folgendermaßen aus: