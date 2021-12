„Wir bieten unabhängigen Vermögensverwaltern ein Rundum-sorglos-Paket“

Sven Hoppenhöft: Unser Haus unterstützt unabhängige Vermögensverwalter mit einem Rundum-Sorglos-Paket an Dienstleistungen. Dies reicht von einer umfassenden Beratung bei Existenzgründung und BaFin-Lizenzerwerb, der Begleitung im operativen Vermögensverwaltungsgeschäft, der Realisierung von Private-Label-Fondsprodukten bis hin zur Unterstützung bei einer eventuellen Unternehmens-Nachfolge.Hoppenhöft: Aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse bevorzugen immer mehr Anleger diese eigentliche Grundform von Investmentfonds, bei sich der Fondsmanager quasi um alles kümmert, auch um die eventuell notwendige Kassehaltung.Hoppenhöft: Die wichtigste Maxime lautet heute „Nur kein Geld verlieren“. Daher sind insbesondere Anlagekonzepte gefragt, die großen Wert auf Risikovermeidung oder –reduzierung legen.Hoppenhöft: Ja durchaus. Sach- und Dividendenwerte werden besonders unter Krisenaspekten neben Gold besonders bevorzugt.Hoppenhöft: Wir arbeiten bereits seit 16 Jahren partnerschaftlich und erfolgreich mit Vermögensverwaltern in ganz Deutschland zusammen und sind jetzt für 230 Fonds als Depotbank und/oder Fondsgesellschaft tätig.Hoppenhöft: Die großen Wachstumsraten der Jahre 2007 und 2008, die aufgrund der Einführung der Abgeltungssteuer fast ausschließlich aus steuergetriebenen „Verpackungen“ resultierten, sind heute nicht mehr festzustellen. Dafür gibt es weniger, aber meist deutlich kreativere Fondskonzepte, die wir derzeit mit unseren Kunden realisieren.Schließlich hat sich erfreulicherweise die Erkenntnis durchgesetzt, dass es nur Sinn macht, neu an den Markt zu gehen, wenn man auch wirklich etwas Neues bieten kann.Hoppenhöft: Bei unseren halbjährlich stattfindenden Veranstaltungen für Vermögensverwalter gibt es grundsätzlich keine Produktvorstellungen. Stattdessen wollen wir immer Mehrwert besonders in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing bieten. Der richtige Mix aus Fachvorträgen und etwas auflockernden Beiträgen ist uns dabei sehr wichtig.Hoppenhöft: Es scheint das richtige Konzept zu sein; denn der immer wieder große Zuspruch – beim letzten Mal hatten wir mehr als 550 Gäste an den drei Standorten – zeigt uns, dass sich die Veranstaltung inzwischen als „quasi-Branchenevent“ etabliert hat.