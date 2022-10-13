Robeco-Analysten über Bewertungskennzahlen „Wir brauchen noch etwas Geduld“

Wann und wie schwer fällt die Rezession aus und in welcher Marktphase stecken Anleger? Drei Credit-Experten von Robeco suchen nach Hinweisen entlang von Konjunktur, Markt und Notenbankpolitik. Warum Victor Verberk, Sander Bus und Jamie Stuttard mit weiterer Luft nach unten rechnen und vorsichtig bleiben, schreiben sie in ihrem Gastbeitrag.

Kraftstoff wird wieder teurer: Für Robeco zählt zu den positiven, den Basisfall verändernden Tail-Risiken ein unerwartetes Ende des Ukraine-Kriegs. Oder auch, dass die Rezession dazu führen könnte, dass der Ölpreis weiter fällt.

Wir befinden uns an einem Umkehrpunkt: Marktteilnehmer sind mit zyklischen, langfristigen und geopolitischen Wendepunkten konfrontiert, mit denen wir zurechtkommen müssen. Ein Beispiel ist, dass globale Lieferketten nur in Friedenszeiten funktionieren. Die Verbindung zwischen der EU und Russland funktioniert nicht mehr, und die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt – die zwischen China und den USA – steht unter sorgfältiger Beobachtung.

Der Theorie zu Handelserwartungen zufolge funktioniert Handel dann, wenn Vertrauen vorhanden ist. Aktuell treten wir in eine Phase der Deglobalisierung ein oder, wie das Global Macro-Team von Robeco es lieber nennt: der Re-Globalisierung entlang der Linien der entstehenden Militärbündnisse.

Diese Langfristtrends überlagern zyklische Trends, innerhalb derer die Zentralbanken kämpfen: gegen die Inflation. Ungeachtet des doppelten Mandats, das die Zentralbanken haben mögen, nehmen wir sie vorerst beim Wort, wenn sie sagen: Es sei notwendig, die Wirtschaft leiden zu lassen, um die Inflationserwartungen wieder auf Linie zu bringen. Das heißt, mit Blick auf Unternehmensgewinne, Investitionstätigkeit, Ausfälle bei von hoch verschuldeten Unternehmen aufgenommenen Krediten und die Marktvolatilität im Allgemeinen wird es weitere rezessionsbedingte Belastungen geben. Die Bewertungskennzahlen sind gefallen, aber noch nicht auf ausreichend breiter Basis.

Wir brauchen weitere Belege dafür, dass die Märkte eine ausgewachsene Rezession einpreisen. Die Zentralbanken werden die Zinsen weiter erhöhen, und in vielen Fällen muss die quantitative Straffung (Quantitative Tightening, QT) erst starten. Unter dem Strich verschieben wir unsere Prognose, wann der Zyklustiefpunkt erreicht sein wird, leicht nach hinten auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

Es ist mit Fehlern in der Geldpolitik zu rechnen

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Die Verantwortlichen der Geldpolitik haben sich über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren bei der Vorhersage von Wachstums- oder Inflationstrends gründlich geirrt.

Hinter uns liegt eine fast inflationsfreie Dekade quantitativer Lockerung (Quantitative Easing, QE), was die Asset-Preise stark nach oben klettern ließ. Dann hieß es, die Inflation sei wohl nur vorübergehender Natur. Nun befinden wir uns in einer Phase, in der die Zentralbanken befürchten, dass sich die Inflation durch die Lohn- und

Gehaltsentwicklung sowie die Preissetzungsmacht der Unternehmen in der Wirtschaft festsetzt. Das zeigt, wie schwierig es ist, die Inflation vorherzusagen und zu steuern. Deshalb ist mit Fehlern in der Geldpolitik zu rechnen. Die Zentralbanken glauben, der Wirtschaft auf der Nachfrageseite Belastungen zumuten zu müssen, um die Inflationserwartungen zu senken. Wir haben einige historische Analysen durchgeführt, um Hinweise darauf zu finden, wie diese Belastungen aussehen könnten und was wir über den Zeitpunkt und möglicherweise die Schwere der bevorstehenden Rezession erfahren können.