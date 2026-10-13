DAS INVESTMENT: Herr Gräfer, die Bayerische hat vor kurzem in München eine Guerilla-Aktion für mehr Beratung in der Altersvorsorge gestartet. Wie kam es dazu? Martin Gräfer: Wir wollten die aktuelle Debatte rund um das Altersvorsorgedepot bewusst etwas unkonventioneller aufgreifen. Ein Neobroker hatte mit ‚Bist du besteuert?‘ vorgelegt, unsere Antwort darauf war: ‚Bist du beraten?‘. Denn Altersvorsorge ist aus unserer Sicht mehr als ein günstiges Depot und ein paar Klicks. Wir verbinden Kapitalmarktchancen mit planbaren Kosten, persönlicher Beratung und der Möglichkeit einer lebenslangen Rente.

Wer kam denn auf die Idee?



Gräfer: Die Idee kam aus unserem Marketing – und hat im Haus ziemlich schnell alle begeistert.

Ob mit oder ohne Beratung: Was halten Sie von dem Altersvorsorgedepot generell? Wo sehen Sie seine größten Stärken – und seine entscheidenden Schwächen?



Gräfer: Das Altersvorsorgedepot erweitert die private Vorsorge um eine einfache, kapitalmarktorientierte und staatlich geförderte Möglichkeit. Das ist seine große Stärke. Aber wir dürfen Vermögensaufbau nicht mit Altersvorsorge verwechseln. Entscheidend ist, was am Ende daraus wird: Wie sichere ich das Langlebigkeitsrisiko ab, wie gehe ich mit Börsenschwankungen rund um den Rentenbeginn um und wie entsteht daraus ein planbares Einkommen im Alter? Genau an diesen Fragen wird sich zeigen, wie gut die neuen Angebote wirklich sind.

Sie haben auf LinkedIn ein eigenes Produkt der Bayerischen angekündigt, bei dem die Kosten über das gesamte Vertragsleben verbindlich garantiert werden. Können Sie schon mehr dazu sagen? Mit welchem konkreten, garantierten Effektivkostensatz treten Sie gegen ein Standarddepot mit 1 Prozent und ein reines ETF-Depot mit rund 0,2 Prozent an?



Gräfer: Unser Anspruch ist klar: wettbewerbsfähige Kosten – aber verbindlich und planbar über die gesamte Vertragslaufzeit. Den konkreten Effektivkostensatz nennen wir, wenn wir das Produkt insgesamt vorstellen und der Markt auch wirklich vergleichen kann. Entscheidend ist für mich nicht nur die Zahl hinter dem Komma, sondern was der Kunde dafür bekommt: Planbarkeit, Verrentung, Risikoausgleich und Beratung.

Ihre Kampagne fragt provokant ‚Depot oder Deppot?'. Aber ein Versicherungsmantel kostet mehr als ein ETF beim Neobroker – Finanzen.net rechnet vor, dass der Unterschied zwischen 0,2 und 1,0 Prozent Kosten über 40 Jahre rund 67.600 Euro ausmacht (bei 1.800 Euro Eigenbeitrag plus 540 Euro Zulage jährlich und 6 Prozent Bruttorendite). Warum ist die Verrentungsoption diesen Aufpreis wert? Und wie viel Rendite kostet der Langlebigkeitsschutz den Kunden konkret?



Gräfer: Wer Altersvorsorge nur über die Kostenquote vergleicht, vergleicht Äpfel mit Birnen. Ein ETF-Depot kann Vermögen aufbauen. Was es nicht kann: das Risiko absichern, dass der Kunde länger lebt als sein Geld reicht. Genau hier hat die Versicherung einen systemischen Vorteil, den ein reines Depot nicht kopieren kann. Wir können aus einem begrenzten Vermögen ein lebenslanges Einkommen machen – unabhängig davon, ob jemand 82, 92 oder 102 wird. Das ist kein kleiner Zusatznutzen, sondern der Kern von Altersvorsorge. Deshalb halte ich es für falsch, Langlebigkeitsschutz einfach als Renditeverlust zu verbuchen.

Sie nennen das staatliche Standardprodukt einen Baustein, der ‚keinen nachhaltigen Vermögensaufbau schafft'; BVK und Votum sprechen von ‚Sündenfall' und ‚Tabubruch'. Doch die Finanztip-Stiftung hat mit fast einer Viertelmillion Unterschriften einen noch schärferen Kostendeckel von 0,5 Prozent gefordert, weil sie den Versicherern zu hohe Kosten vorwirft. Ist Ihre Ablehnung Verbraucherschutz – oder Schutz des eigenen Geschäftsmodells?



Gräfer: Wir sehen vor allem kritisch, dass der Staat selbst zum Anbieter werden soll. Seine Aufgabe sollte es sein, klare Regeln zu setzen, Förderung zu organisieren und für fairen Wettbewerb zu sorgen – nicht mit einem eigenen Produkt in diesen Wettbewerb einzusteigen.



Und dann kommt die zweite Frage: Ist das günstigste Produkt automatisch das beste? Beim Auto, beim Handy oder bei einer Immobilie würde das niemand behaupten. Warum sollte das ausgerechnet bei der Altersvorsorge anders sein – einer Entscheidung, die mich 30 oder 40 Jahre begleitet? Kosten müssen niedrig, transparent und verlässlich sein. Aber entscheidend ist auch, was der Kunde dafür bekommt: Beratung, Risikoausgleich und ein Einkommen, das im Zweifel ein Leben lang reicht.

“ „Unser größter Hebel ist der Vertrieb.“ Martin Gräfer Vorstand die Bayerische

Der AfW warnt, dass gestreckte Abschlusskosten und das Zillmerungsverbot die Beratung ‚erst nach Dekaden' vergüten. Der BVK-Präsident Heinz sagt, der größte Aufwand liege beim Abschluss. Ihre Löwenanteil-Kampagne verspricht Maklern genau diesen ‚Löwenanteil'. Wie verdient ein Makler an einem kostengedeckelten AVD noch Geld. Und besteht nicht die Gefahr, dass Berater das teurere Garantieprodukt empfehlen, weil es mehr Provision bringt, nicht weil es besser für den Kunden ist?



Gräfer: Ich glaube, wir müssen die Vergütungsdebatte neu denken. Beim Altersvorsorgedepot liegt eine große Chance gerade in der NAV-basierten Vergütung: Der Vermittler verdient nicht primär am Abschluss, sondern laufend an der Entwicklung und Betreuung des Kundenvermögens. Das schafft planbare, wiederkehrende Erträge und macht langfristige Kundenbegleitung auch wirtschaftlich attraktiv.



Damit verändert sich auch der Anreiz: Nicht der einmalige Produktverkauf steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob der Kunde über Jahre gut betreut wird, investiert bleibt und seine Vorsorge zu seinem Leben passt. Genau darin sehe ich einen echten Vorteil des Modells.



Und die zweite Sorge halte ich deshalb für zu kurz gedacht: Wenn die Vergütung darüber entscheidet, welches Produkt empfohlen wird, läuft etwas grundsätzlich falsch. Maßstab muss immer sein, was zum Kunden passt. Ein Garantieprodukt ist nicht automatisch besser, weil es höher vergütet wird – und ein Depot nicht automatisch besser, weil es billiger ist. Gute Beratung heißt, diese Entscheidung sauber am Kunden auszurichten.

Die Allianz geht mit allen drei Produktkategorien auf Basis von ‚Invest Flex' an den Start und hat fast 1,5 Millionen Riester-Kunden angeschrieben. Sie sagen: ‚Verlieren werden nicht die Kleinen, sondern die Langsamen.' Wie will ein Haus mit 566 Millionen Euro laufenden Beiträgen gegen einen Konzern dieser Größe schnell genug sein?



Gräfer: Wir müssen die Allianz nicht über Größe schlagen. Unser größter Hebel ist der Vertrieb. Wir arbeiten mit einigen der besten Vermittler der Branche – und wir investieren gerade massiv darin, sie frühzeitig auf die neue Altersvorsorgewelt vorzubereiten.



Ich selbst biete aktuell alle zwei Wochen morgens um 8 Uhr unseren ‚Early Bird‘ an: Updates zur pAV-Reform, konkrete Einordnung und vor allem direkter Austausch mit den Vermittlern. Wir hören sehr genau hin: Welche Fragen kommen aus dem Markt? Wo gibt es Unsicherheit? Was fehlt noch? Und das landet nicht in irgendeinem Protokoll, sondern direkt in unseren Schulungen, Angeboten und in der Produktentwicklung. Genau diese Nähe und Geschwindigkeit sind für uns ein echter Wettbewerbsvorteil.

“ „Vielleicht brauchen wir Lebensversicherer tatsächlich eine verdammte Imagewäsche.“ Martin Gräfer Vorstand die Bayerische

Riester galt als gescheitert – auch wegen der Kosten und Garantien der Versicherer. Jetzt kommt das AVD ausdrücklich als Gegenentwurf zu Ihrer Branche. Welchen Anteil an diesem Scheitern trägt die Versicherungswirtschaft selbst – und warum sollten Kunden Ihnen beim ‚Riester-Nachfolger' erneut vertrauen?



Gräfer: Natürlich trägt die Versicherungswirtschaft ihren Teil am schlechten Riester-Image. Wir haben zu lange erklärt, warum Kritik angeblich zu kurz greift, statt uns zu fragen, was wir selbst besser machen müssen. Vielleicht brauchen wir Lebensversicherer tatsächlich eine verdammte Imagewäsche. Vertrauen bekommen wir aber nicht durch neue Werbesprüche zurück, sondern durch bessere Produkte, transparente und planbare Kosten und vor allem durch gute Beratung. Genau da wollen wir ansetzen – gemeinsam mit unseren Vermittlern. Denn am Ende ist nicht das Etikett entscheidend, sondern ob die Altersvorsorge für den Kunden wirklich funktioniert.