„Vermögensaufbau nicht mit Altersvorsorge verwechseln“
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DAS INVESTMENT: Herr Gräfer, die Bayerische hat vor kurzem in München eine Guerilla-Aktion für mehr Beratung in der Altersvorsorge gestartet. Wie kam es dazu?
Martin Gräfer: Wir wollten die aktuelle Debatte rund um das Altersvorsorgedepot bewusst etwas unkonventioneller aufgreifen. Ein Neobroker hatte mit ‚Bist du besteuert?‘ vorgelegt, unsere Antwort darauf war: ‚Bist du beraten?‘. Denn Altersvorsorge ist aus unserer Sicht mehr als ein günstiges Depot und ein paar Klicks. Wir verbinden Kapitalmarktchancen mit planbaren Kosten, persönlicher Beratung und der Möglichkeit einer lebenslangen Rente.
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