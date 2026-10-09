KI-Rechenzentren und der Ausbau der Strominfrastruktur treiben den Energiebedarf – und eröffnen neue Chancen für Anleger.

Thiemo Lang, Senior-Portfoliomanager und Leiter des Sustainable Thematic Equity-Teams bei Polar Capital: „KI-Rechenzentren werden weiterhin einen erheblichen Nachfragedruck auf Stromerzeugungskapazitäten und Netzinfrastruktur ausüben.“

Herr Lang, was sind die derzeit wichtigsten Treiber für den steigenden Energiebedarf und den Trend zur Elektrifizierung?

Thiemo Lang: KI-Rechenzentren stellen derzeit den wohl bedeutendsten Treiber nach mehr Stromnachfrage dar, ausgehend von den USA. Der rasante Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert nicht nur erheblich mehr Rechenleistung, sondern auch die entsprechende Stromversorgung, Kühlung und eine leistungsfähige elektrische Infrastruktur. Daraus ergeben sich attraktive Anlagemöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Leistungshalbleitern und Kühlsystemen bis hin zu energieeffizienteren Lösungen für Datenverarbeitung und Datenübertragung, einschließlich optischer Verbindungen.

Ein weiterer wichtiger Treiber bleibt die Elektrifizierung des Verkehrssektors. Wir gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge mittel- bis langfristig wohl vollständig Fahrzeuge mit Verbrenner ersetzen werden, und somit Benzin durch Elektrizität als Energieträger ersetzt werden wird. Wie schnell diese Entwicklung voranschreiten kann, zeigt China: Dort sind bereits insgesamt rund 60 Prozent aller neu zugelassenen Busse elektrifiziert, innerstädtische Busse hierbei zu fast 100 Prozent, auch bei Nutzfahrzeugen nimmt die Elektrifizierung rasch zu.

Im Gebäudesektor wird der angestrebte Umstieg von Gasheizungen auf elektrische Wärmepumpen die Stromnachfrage ebenfalls erhöhen. Auch energieintensive Industriesektoren, welche heute weitgehend auf fossile Energieträger angewiesen sind, werden mittelfristig elektrifiziert werden.

Humanoide Roboter schließlich werden langfristig zu einem sehr bedeutenden Treiber nach mehr Elektrizität werden. Mit zunehmender Verbreitung und Komplexität wird der Energiebedarf dieser autonomen Systeme entscheidend sein für ihre Wirtschaftlichkeit.

Welche Rolle spielen kurzfristige geopolitische Entwicklungen für das Thema Smart Energy?

Lang: Geopolitische Entwicklungen verursachen sicherlich zusätzliche Volatilität an den Märkten. Ebenso wirtschaftspolitische Entscheidungen, welche Subventionsregelungen, Handelsbeschränkungen oder Lieferketten für kritische Rohstoffe umfassen. Unser Fonds konzentriert sich in der Mehrheit auf Unternehmen, deren Wachstum von langfristigen strukturellen Trends getrieben wird und somit weniger von einzelnen politischen Maßnahmen abhängig sind.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten und ihre Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte haben die Risiken einer hohen Abhängigkeit von fossilen Energieimporten erneut in den Mittelpunkt gerückt. In Europa soll beispielsweise die AccelerateEU-Initiative dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren und Investitionen in saubere, heimisch erzeugte Energie, Elektrifizierung und Energieinfrastruktur zu beschleunigen.

Für uns ist wichtig, dass die Investmentthese nicht von einem bestimmten politischen Szenario abhängt. Der Bedarf an einer sicheren, bezahlbaren und effizienten Stromversorgung ist struktureller Natur. Geopolitische Entwicklungen können die Geschwindigkeit der Investitionen in einzelnen Bereichen beeinflussen, sie betonen aber gleichzeitig die Notwendigkeit, die globale Energieversorgung effizient auszubauen und zu diversifizieren.

Saubere Energiegewinnung macht nur einen sehr kleinen Teil des Portfolios aus, während Energieeffizienz die größte Allokation darstellt. Warum ist das so? Was verstehen Sie unter Energieeffizienz und welche Unternehmen und Technologien fallen in diesen Bereich?

Lang: Saubere Energiegewinnung macht heute in der Tat nur einen kleinen Teil unseres Portfolios aus. Wir sehen derzeit in anderen Investmentclustern interessantere Investitionsmöglichkeiten. Unser Anlageuniversum besteht insgesamt aus vier Investmentclustern: saubere Energiegewinnung, Energieübertragung und -verteilung, Energieumwandlung und -speicherung, sowie Energieeffizienz. Damit investieren wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektrifizierung und sind nicht auf einzelne Technologien beschränkt.

Derzeit haben wir über 50 Prozent des Portfolios im Bereich der Energieeffizienz investiert. Wir decken hierbei alle Endmärkte ab, in welchen Elektrizität verbraucht wird, und setzen den Fokus auf diejenigen Segmente, wo wir die größtmöglichen Einsparpotentiale und Innovationen sehen. Energieeffizienz von Datenzentren ist derzeit ein Schwerpunktthema für uns. So investieren wir etwa in Firmen, welche neue effiziente Stromversorgungs-Architekturen für Serverracks entwickeln. Auch optische Netzwerktechnologien gewinnen innerhalb von KI-Rechenzentren zunehmend an Bedeutung. Mit steigender Größe der KI-Cluster besteht die Herausforderung, immer größere Datenmengen zwischen Prozessoren, Speichern und anderen Komponenten möglichst effizient und mit minimaler Verzögerung zu übertragen. Klassische Kupferverbindungen stoßen dabei zunehmend an physikalische Grenzen. Dies begünstigt den Übergang zu optischen Verbindungen, die höhere Bandbreiten bei gleichzeitig höherer Energieeffizienz ermöglichen. Wir sehen darin eine mehrjährige Investmentchance.

Energieumwandlung und -speicherung macht rund 25 Prozent des Portfolios aus. Welche neuen oder besonders vielversprechenden Innovationen sehen Sie derzeit in diesem Bereich? Wie wird sich der Markt Ihrer Einschätzung nach entwickeln?

Lang: Unter Energieumwandlung verstehen wir in diesem Cluster Firmen, welche Leistungshalbleiter anbieten, um etwa Gleich- in Wechselstrom umzuwandeln, oder Spannungswandler anbieten. Es handelt sich hierbei um breit diversifizierte Halbleiterfirmen, welche alle nur denkbaren Endmärkte abdecken, sei es in der IT, im Automobilbereich, in Industriesektoren, oder in Konsumgüterbereichen. Derzeit sehen diese Firmen das stärkste Wachstumspotential im Bereich der KI-Rechenzentren. Bereits kleine Effizienzsteigerungen können hier bei entsprechend großer Anwendung erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen. Neue Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid ermöglichen höhere Schaltgeschwindigkeiten, geringere Energieverluste und kompaktere Systeme. Wir gehen davon aus, dass unsere Leistungshalbleiterfirmen mittelfristig 10-15 Prozent pro Jahr an Umsatz zulegen werden.

Batteriespeichersysteme bleiben auch ein wichtiger Baustein hin zu einer versorgungssicheren Bereitstellung von Elektrizität. Für 2026 rechnen wir weiterhin mit einem robusten Wachstum der globalen Speicherkapazitäten. Treiber sind steigende Anforderungen an die Netzstabilität, der zunehmende Strombedarf von KI-Rechenzentren, sowie zusätzliche Erlösmöglichkeiten für Speicherbetreiber bei Beteiligung am Stromhandel.

Der Fonds wurde am 30. September 2021 aufgelegt und ist seitdem auf ein verwaltetes Vermögen von knapp 800 Millionen Euro gewachsen. Wie hat sich das Portfolio in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

Lang: Die ersten fünf Jahre haben die starken zugrundeliegenden Antriebskräfte hin zur Elektrifizierung bestätigt, sei es auf Nachfrageseite durch das starke Vordringen von KI-Rechenzentren, sei es durch kontinuierliche unterstützende Flankierung auf Regulierungsseite in einem Umfeld starker geopolitischer Umwälzungen. Unser aktives Management, basierend auf fundamentaler Analyse und Diversifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, hatte sich in einem derartig dynamischen Umfeld sehr ausbezahlt.

Die Fokussierung auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, Technologieführerschaft und Engagement in neuen strukturellen Wachstumstreibern war entscheidend, um die Volatilität zu meistern und gleichzeitig die langfristige thematische Ausrichtung des Fonds zu wahren.

Wie sieht Ihr Ausblick für die kommenden fünf Jahre aus?

Lang: Für die kommenden fünf Jahre erwarten wir eine weitere Beschleunigung des globalen Trends hin zur Elektrifizierung. KI-Rechenzentren werden weiterhin einen erheblichen Nachfragedruck auf Stromerzeugungskapazitäten und Netzinfrastruktur ausüben. Die hierfür notwendigen Investitionen in den elektrischen Netzausbau sowie in leistungsfähige Datennetze werden uns auf viele Jahre hinaus begleiten – auch weil der Ausbau der KI-Rechenzentren bisher sehr stark auf die USA konzentriert ist, und eine zunehmende Globalisierung der Investitionen erwartet wird.

Es wird auch spannend werden, ob die Kernenergie, welche jüngst eine gewisse Renaissance erfahren hat, ihr Momentum weiter aufrecht halten kann. Die Bereitstellung von Grundlast passt sehr gut zum Rund-um-die-Uhr-Energiebedarf von Rechenzentren. Fortschrittliche Reaktorsysteme verfügen über passive Sicherheitssysteme, während modulare Lösungen langfristig dazu beitragen könnten, Herstellungs- und Installationskosten zu reduzieren.

Außerhalb der USA werden insbesondere in Europa und Asien die Elektrifizierung des Verkehrs und von Gebäuden wichtige Wachstumstreiber bleiben. Dazu gehören Elektrofahrzeuge ebenso wie Wärmepumpen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme.

Aber es gibt auch Unwägbarkeiten, oder?

Lang: Absolut. Die große Unbekannte ist, wie schnell die rasante Entwicklung der physischen KI in Form humanoider Roboter, autonomer Fahrzeuge und anderer intelligenter mobiler Geräte voranschreiten wird, und damit einhergehend den Elektrizitätsbedarf weiter nach oben treibt. Klar ist, dass Energieeffizienz entscheidend für die Entwicklung wirtschaftlich wettbewerbsfähiger physischer KI-Produkte sein wird.

Vor dem Hintergrund der mannigfaltigen Wachstumstreiber wird unser Anlageuniversum in Zukunft wohl noch breiter werden. Unser Fokus wird jedoch weiterhin auf Technologie- und Infrastrukturanbietern bleiben, welche die Erzeugung, Übertragung, Speicherung und vor allem die möglichst effiziente Nutzung von Strom in einer wachsenden Zahl von Endmärkten ermöglichen.