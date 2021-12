Interessante Vorträge, nützliche Networking-Gelegenheiten, vielseitiges Programm und eine gute Organisation: Der vierte private banking kongress kam bei den Teilnehmern gut an.Hier ein paar Stimmen:„Ich habe die Veranstaltung als sehr angenehm empfunden, denn sie war sehr gut organisiert."„Die Vorträge waren qualitativ hochwertig und die Aussteller sehr interessant. Aus den sich ergebenden Dialogen könnten sich ggf. ertragreiche Investments für Versorgungswerke entwickeln.“"Sehr gut gefallen hat mir, dass die Vorträge der Partner des private banking kongress sehr unterschiedliche Themenschwerpunkte hatten und den Besuchern so ein vielseitiges und abwechlungsreiches Programm geboten wurde."„Für uns als Anbieter gab es viele Gelegenheiten neue Kontakte zu knüpfen. Besonders gut fanden wir die Networking Lounge und die Kurzgespräche sowie, dass zwischen den Vorträgen immer eine halbe Stunde Zeit für individuelle Gespräche blieb.“„Die Mischung aus Vorträgen und der Möglichkeit zum Kontakte knüpfen war sehr gut. Insbesondere die Abendveranstaltung im Hearts war ein Highlight.“„Besonders mutig und gelungen war die Entscheidung des Veranstalters, Nick Leeson als Gastredner einzuladen. Sein Vortrag war sehr aufrüttelnd und gleichzeitig auflockernd, da der Vortrag zu seiner Lebensgeschichte keinen direkten Bezug zum Arbeitsalltag der Kongressbesucher hatte.“„Der Kongress war eine sehr gelungene Veranstaltung in schönem Ambiente. Wir haben viele fruchtbare Gespräche führen können und freuen uns auf den Folgetermin in Hamburg“ >> Zur Bildstrecke Der fünfte private banking kongress in Hamburg findet am 19. + 20. September 2013 statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.private-banking-kongress.de