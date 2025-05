Börse 2025: Wir glauben an Märkte, die nichts mehr wissen

Die Optimisten unter uns haben einen unerschütterlichen Glauben: Egal wie dunkel die Wolken am Horizont aufziehen, am Ende wird schon alles gut – jedenfalls an der Börse. Während Trump erst vollmundig Handelskriege gegen die ganze Welt verkündet, nur um kurz danach die Zollschmelze einzuläuten, stampfen Unternehmen ihre Prognosen in der Berichtssaison entweder komplett ein oder versehen sie mit so vielen Fußnoten, dass sie wie das Kleingedruckte eines Kreditvertrags wirken.

Nehmen wir den Fall BMW. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse verkündete letzte Woche mit dem Selbstvertrauen eines Mannes, der sein letztes Hemd beim Roulette setzt, dass „der freie Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada wieder hergestellt werden wird“. Die Nachteile seien einfach zu groß für alle Beteiligten. Das mag sogar stimmen. Nur leider scheint es kaum jemanden zu interessieren – am allerwenigsten Donald Trump. Der kocht bekanntlich sein eigenes Süppchen.

Die Analysten bei der Deutschen Bank schrieben deshalb trocken: „Offensichtlich teilt nicht jeder BMWs Optimismus.“

Der S&P 500 steckt stoisch alles weg

Ford, Stellantis, Delta und UPS haben derweil ihre Prognosen gleich ganz gestrichen. Das ist, als würde ein Kapitän sagen: „Keine Ahnung, wo wir hinfahren, aber wir sind unterwegs.“ United Airlines war besonders kreativ und präsentierte zwei Szenarien: eines für eine stabile Wirtschaft und eines für eine Rezession. Wie freundlich! Als würde man beim Wetterbericht zwei völlig unterschiedliche Vorhersagen bekommen: „Entweder Sonnenschein oder Weltuntergang, wir wissen es nicht genau.“

Warum diese kollektive Ahnungslosigkeit? Weil niemand wirklich weiß, was passiert, wenn man ein komplexes System wie die Weltwirtschaft mit Zöllen bombardiert. Goldman Sachs bezifferte vor kurzem die Rezessionswahrscheinlichkeit auf 45 Prozent.

Und was machen die Analysten mit diesen „Nicht-Informationen“? Sie schreiben fleißig weiter ihre Berichte, als wäre nichts geschehen. Die S&P 500 Unternehmen sollen angeblich in den nächsten 12 Monaten ein Gewinnwachstum von 8,9 Prozent erzielen. Auf welcher Grundlage? Na, auf Basis der Aussagen jener Unternehmensführer, die gerade zugeben, dass sie keine Ahnung haben, was in drei Monaten sein wird.

Das Erstaunliche ist: Der S&P 500 liegt allen Börsenquerelen zum Trotz nur 0,6 Prozent unter dem Jahresanfang. Es ist, als würde man in einem Boot sitzen, bei dem der Kapitän gerade über Bord gegangen ist, während die Passagiere fröhlich weiterfeiern und sich noch einen Drink bestellen.

Eine Wolke permanenter Euphorie

Was wir hier erleben, ist die Geburt einer neuen Finanzreligion: der blinde Glaube an Märkte, die keinen anhaltenden Crash mehr kennen dürfen. Nach gerade mal einem Monat sind die Zoll-Rücksetzer, die gestern noch für Schlagzeilen in Boulevardzeitungen sorgten, wieder ausgewetzt. Als hätten wir kollektiv beschlossen, dass langanhaltend fallende Kurse einfach nicht mehr vorkommen können, weil sie zu unbequem wären. Die Zentralbanken werden es schon richten. Oder die Künstliche Intelligenz. Oder ein Wunder.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Wahrheit ist: Wenn man auf rückblickende Kennzahlen schaut – also auf das, was Unternehmen tatsächlich verdient haben und nicht auf ihre luftigen Versprechen – sieht der Markt so teuer aus wie kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Wall-Street-Veteranen schätzen, dass eine Rückkehr zur historischen Normalität einen Kursrückgang von etwa 20 Prozent bedeuten würde.

Aber vielleicht ist ja wirklich alles anders diesmal. Vielleicht schwebt die Börse tatsächlich auf einer Wolke permanenter Euphorie, unbeeinflusst von profanen Dingen wie Gewinnmargen, Handelskriegen oder Rezessionen.

Buy the Dip. Immer wieder.

Oder vielleicht – und hier kommt eine wirklich revolutionäre Idee – sollten Anleger wieder lernen, was Risiko eigentlich bedeutet. In einer Welt, in der jeder Rücksetzer sofort mit billigem Notenbankgeld weggespült wurde, haben wir vergessen, dass Märkte auch mal längere Zeit fallen können. Das ist ungefähr so, als würde man Kindern beibringen, dass nach jedem Stolpern sofort Papa oder Mama kommen und sie auffangen. Irgendwann glauben sie, das Fallen sei abgeschafft worden.

„Buy the dip“ heißt die Zauberformel, mit der man sich vor unangenehmen Gesprächen drückt. Ich für meinen Teil halte es dagegen mit dem alten Börsengrundsatz: „Der Markt kann länger irrational bleiben, als du zahlungsfähig.“ Also lassen Sie uns weitertanzen, solange die Musik spielt. Aber vielleicht, nur vielleicht, lohnt es sich, schon mal nach dem Notausgang Ausschau zu halten. Denn wenn alle gleichzeitig zur Tür drängen, wird es eng. Sehr eng.

In diesem Sinne: Kaufen Sie Aktien! Es wird schon irgendwie gut gehen. Bestimmt.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.