„Wir haben eine Überversorgung, was Vermittler angeht”

Bei Standardangeboten ist es denkbar, dass der Weg verstärkt über das Internet geht. Dazu müssten die Unternehmen dann aber auch die Produkte internettauglich gestalten. Es gibt aber immer noch sehr viele Tarife, die so kompliziert gestaltet sind, dass das eben noch nicht richtig klappt.Wir haben in Deutschland wahre Heerscharen von Vermittlern, im internationalen Vergleich haben wir sogar eine Überversorgung. Es wäre gut, wenn sich hier dann Spreu von Weizen trennt und die gutausgebildeten Vermittler sich durchsetzen. Wir befürchten auch bei einer niedrigeren Anzahl von Vermittlern keine Unterversorgung. Im Gegenteil kann dann womöglich endlich auch bedarfsgerechter vermittelt werden. Heute müssen Vermittler zum Teil auch überflüssige Versicherungen verkaufen um wegen der großen Konkurrenz überleben zu können. Das könnte sich womöglich entspannen, wenn es weniger Vermittler gäbe.Quer durch die Versicherungswirtschaft erwarten wir einen Nachwuchsengpass in Hinblick auf wirklich gute Kräfte, egal ob Sie sich die Vermittler, die Mathematiker oder auch das Management anschauen. Deswegen wären die Unternehmen gut darin beraten, die Vergütungssysteme für alle Mitarbeiter so anzupassen, dass die guten und motivierten Kräfte besser abschneiden, als diejenigen, die nur auf den kurzfristigen Erfolg aus sind.Das ist übrigens auch ein Problem im Management. Wenn die Verweildauer in einem Vorstand nur bei wenigen Jahren liegt, dann hat der Manager natürlich nur geringes Interesse, dass das Unternehmen nachhaltig erfolgreich ist. Wenn das Management deswegen eine Politik der kurzfristigen Erfolge vorlebt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die restliche Belegschaft diese Philosophie übernimmt. Wir haben es hier also auch mit einem Problem der Unternehmenskulturen zu tun.Die Vermittler benötigen eine vernünftige Infrastruktur, um eine vernünftige Bestandsbetreuung vornehmen zu können. Dazu gehören genügend Ressourcen und damit auch Zeit für den Kunden. Wenn ein Vermittler sich betriebswirtschaftlich nur dann das Gespräch mit dem Kunden erlauben kann, wenn er auf jeden Fall noch einen kleinen Zusatzvertrag verkauft, dann ist die Falschberatung programmiert. Hier sind die Unternehmen gefordert, neue Vergütungssysteme zu etablieren, die die nachhaltige Beratung auch unterstützen. Das müssen die Vertriebsvorstände dann vielleicht auch gegen diejenigen Vermittler durchsetzen, die nur auf das schnelle Geld aus sind. Wenn am Schluss aber eher die verantwortungsbewussten und gut ausgebildeten Vermittler übrig bleiben, dann haben alle gewonnen.