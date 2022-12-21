Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Michael Franke „Wir haben nichts mit der Versicherungsvermittlung zu tun“

Vergangene Woche gab Swiss Life Deutschland den Kauf von Franke und Bornberg Research bekannt. DAS INVESTMENT sprach mit Michael Franke darüber, was sich nach der Übernahme ändert und wie Interessenskonflikte zwischen dem neuen Eigentümer Swiss Life und seiner Research-Tochter vermieden werden sollen.

Michael Franke
Michael Franke: Der bisherige Geschäftsführer von Franke und Bornberg Research rechnet nicht mit Interessenskonflikten zwischen Swiss Life Deutschland und deren neuer Tochter FB Research. | Bildquelle: Marc Theis
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

DAS INVESTMENT: Franke und Bornberg Research, künftig FB Research, ist ein Insurtech, das sich auf Produktvergleiche und digitale Abschlussprozesse spezialisiert. Wie groß ist das Produktuniversum jetzt?

Michael Franke: Das Produktportfolio umfasst Programme für Markt- und Wettbewerbsanalyse, detaillierte Produktvergleiche sowie komplette Produktauswahl- und Abschlussprozesse. Einsatzbereiche sind sowohl die Fachbereiche von Versicherern und großen Vertriebseinheiten als auch Exklusivvertriebe, Makler und freie Vertriebe.

 

 

Swiss Life Deutschland ist ja auch ein Produktgeber. Wird sich mit der Swiss-Life-Übernahme etwas am Produktportfolio oder der Arbeitsweise von FB Research ändern?

Franke: Nein. Wir haben ja nichts mit der Vermittlung von Versicherungen zu tun. Wir stellen Programme für Vermittelnde her. Daran wird sich auch zukünftig nichts ändern. Das Produktuniversum soll unverändert bestehen bleiben und gegebenenfalls sogar ausgebaut werden.

Welche Maßnahmen planen Sie, um Interessenskonflikte zwischen dem neuen Eigentümer Swiss Life und FB Research zu vermeiden und die Unabhängigkeit des Insurtechs zu gewährleisten?

Franke: Für die Unabhängigkeit des Unternehmens ist vor allem die Unabhängigkeit der Analyse von Versicherungsprodukten und Versicherern maßgeblich. Diese Unabhängigkeit bleibt erhalten, da die Ratings weiterhin von Franke und Bornberg verantwortet werden. Dieses Unternehmen ist beim Verkauf außen vor geblieben. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen ist durch einen langfristigen Kooperationsvertrag gesichert.

Über den Interviewten:

Michael Franke leitete bisher zusammen mit Katrin Bornberg Franke und Bornberg Research. Nach der Übernahme durch Swiss Life Deutschland scheiden beide aus der Geschäftsführung aus. Die beiden bleiben aber Geschäftsführer der Ratingagentur Franke und Bornberg, die von der Übernahme nicht betroffen ist. 

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Versicherungen
  3. Berufsbild Berater
  4. Digitalisierung
  5. News
  6. Interviews
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Diese 5 PKV-Anbieter überzeugen mit guten Daten und Service
Private Krankenversicherung (PKV)
Diese 5 PKV-Anbieter überzeugen mit guten Daten und Service
In ihrem aktuellen PKV-Rating küren die Analysten von Franke und Bornberg den bisherigen Branchenvorreiter auch diesmal zum Sieger. Untersucht haben sie die Bilanzdaten und Kennzahlen zum Service der insgesamt 30 getesteten Anbieter privater Krankenvollversicherungen. Wir zeigen die fünf Besten.
Foto: Das sind die 7 PKV-Anbieter mit den stärksten Bilanzen
Private Krankenversicherung (PKV)
Das sind die 7 PKV-Anbieter mit den stärksten Bilanzen
Eine aktuelle Studie soll Kunden und Vermittlern von privaten Krankenversicherungen einen schnellen Überblick zu den neuesten Entwicklungen der deutschen PKV-Branche bieten. Hierfür setzt das Analysehaus von Franke und Bornberg auf eine marktumfassende Kombination aus Bilanz-Rating und -analyse.
Foto: Nur noch ein Versicherer mit hart garantiertem Rentenfaktor
Fondsgebundene Versicherungen
Nur noch ein Versicherer mit hart garantiertem Rentenfaktor
Wenn sich Kunden von Fondspolicen im Alter für eine lebenslange Zusatzrente entscheiden, bestimmt der Rentenfaktor die Höhe ihrer monatlichen Auszahlung. Der aktuelle Durchschnittswert am Markt sank zeitgleich mit dem seit Januar abgesenkten Rechnungszins im Jahresvergleich um mehr als 10 Prozent.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen
Jan Heldmann im Gespräch
„Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen“
Jan Heldmann hat 260 Seiten lang durchgerechnet, was nachhaltiges Investieren wirklich bringt. Das Ergebnis dürfte einem Teil der Asset-Management-Branche wehtun.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste