Wir haben Post: AGI-Broschüre über Fonds und Steuern

Wo gibt es eine Steuerhilfe, die umfassend und verständlich zugleich ist? AGI bekommt das Kunststück immer wieder prima hin. „Investmentfonds und Steuern“ ist in jeder Hinsicht vorbildlich.Wann wird Abgeltungsteuer fällig, und wann nicht? Was ist Quellensteuer? Wie ist das mit der Riesterrente? Und wie fülle ich das unsägliche Steuerformular KAP aus? Für letzteres gibt es in der Broschüre sogar eine Ausfüllhilfe.Umfassend, nützlich, gut und hier zum Runterladen