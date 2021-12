Wir haben Post: BNP Paribas über Aktien

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Aktieninvestments verzichten, so lautet die allgemein verbreitete Meinung. „Mitnichten“, meinen die Forscher und Analysten von BNP Paribas. Sie haben die zusätzliche Rendite, die ein Portfolio durch das Hinzufügen von Aktien und aktienbasierten Produkten erwirtschaftet, ermittelt und mit dem zusätzlichen Risiko verglichen. Das Ergebnis: Bei langfristigen Anlagen lässt sich das Risiko in Grenzen halten, bei gleichzeitig verbessertem Ertragspotenzial des Depots.Aber lesen Sie selbst. Die Broschüre in englischer Sprache finden Sie hier