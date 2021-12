Wir haben Post: Kreditexperte von Assenagon über die Folgen der Staatsverschuldung

„Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer. Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann. Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie. 50 Milliarden Dollar Schulden haben – das kann nur der Staat," mit diesem mittlerweile fast schon zum Sprichwort gewordenes Zitat eines Unbekannten leitet Felsenheimer sein Newsletter mit dem Titel „How to be a Zillionaire“ ein.Felsenheimers Einschätzung, wie es mit den Volkswirtschaften der westlichen Welt weitergeht und was von Staatsanleihen zu halten ist, finden Sie hier