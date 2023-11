GESPRÄCH I BLACKROCK & MSCI „Wir hören unseren Kunden zu und helfen ihnen, Chancen zu nutzen“

Im Gespräch: Christine Chardonnens, Executive Director, Global ESG and Climate Index Product, MSCI, und Karoline Greim-Kuczewski, institutionelle Kundenbetreuung, BlackRock.

DAS INVESTMENT: Welche Trends sehen Sie bei nachhaltigen Indizes1)/ börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und wie gehen Sie diese bei MSCI und BlackRock an?

Karoline Greim-Kuczewski: Die Nachfrage nach klimabezogenen Investments und nach breiten Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsstrategien (ESG) wächst enorm.2) Klimarisiken werden immer mehr als Anlagerisiken betrachtet. Früher war die Vermeidung bestimmter Investitionen üblich, um klimabezogene Ziele zu verfolgen, aber das ändert sich schnell. ETFs und Indexinvestitionen helfen, dieses aufstrebende Segment transparent und zugänglich zu machen.

Unser Angebot an Strategien, die Klimaüberlegungen berücksichtigen, umfasst verschiedene Ansätze: Von benchmarkorientierten Dekarbonisierungszielen bis hin zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und dem Nutzen von Gelegenheiten, die sich aus dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ergeben. Zudem bieten wir Kernallokationen und auch breiter ausgerichtete Investitionen wie Sektor-ESG-ETFs oder Faktor-ESG-ETFs. Das kann Portfoliomanagern helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihre Portfolios zu integrieren und nach entsprechenden Investmentzielen auszurichten.

Wer setzt die Trends? Sind sie eher nachfrage- oder angebotsgetrieben?

Greim-Kuczewski: Immer mehr Kunden fokussieren sich auf Nachhaltigkeit im Portfolio. 2) Als Treuhänder ist es unsere Aufgabe, unseren Kunden zuzuhören und ihnen zu helfen, sich in einem zunehmend komplexen Umfeld zurechtzufinden und Chancen zu nutzen. Nachhaltigkeit und ein Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionsrisiken und -chancen mit sich bringen. Nachhaltigkeitsüberlegungen können in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Dabei suchen wir nach den besten risikoadjustierten Renditen und orientieren uns an Kundenbedürfnissen und der Marktnachfrage.

Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist ein wichtiges Investment-Thema. Wie kann BlackRock helfen?

Greim-Kuczewski: Der breit angelegte Investmentansatz von BlackRock ist in unserer

treuhänderischen Pflicht verwurzelt und beruht auf drei Grundsätzen: Wir beginnen damit, die Anlageziele des Kunden zu verstehen; wir streben die besten risikobereinigten Renditen im Rahmen des uns erteilten Mandats an; und wir untermauern unsere Arbeit mit Research, Daten und Analysen. Denselben Ansatz verfolgen wir auch bei der Nachhaltigkeit und einem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. BlackRock bietet seinen Kunden Zugang zu einer ständig wachsenden Palette von Anlagelösungen für Kunden, die Nachhaltigkeitserwägungen und Kohlenstoffreduktionsziele berücksichtigen wollen.

Welche Rolle können ETFs beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt spielen?

Greim-Kuczewski: Unsere Erfahrungen zeigen, dass ETFs eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, Investitionen in den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn sie bieten einen transparenten, regelbasierten Ansatz, um zu messen, wie UnternehmenKlima-Überlegungen integrieren. Dies hilft Investoren, die Kapitalströme in Sektoren, Aktivitäten und Unternehmen lenken wollen, die den Übergang ermöglichen.

Es gibt immer mehr nachhaltige ETFs mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. Wie können Anleger/Berater die Produkte und Lösungen finden, die zu ihren Investmentzielen passen?

Greim-Kuczewski: Wichtig ist ein Partner, der zuhört, nachhaltige Ziele versteht, weitergehende Erkenntnisse bereitstellt und Zugang zu nachhaltigen Produkten und Portfolioanalysen bietet. BlackRock hat Analyseinstrumente entwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen ein besseres Verständnis für Risiken und Chancen von Portfolios zu entwickeln und mit diesen umzugehen. Unser Ansatz beginnt mit einem Kundendialog, Ziel ist die beste risikoadjustierte Rendite im Mandatsrahmen. Research, Daten und Analysen untermauern die Arbeit. Dieser Prozess gilt auch für Nachhaltigkeit und den Übergang in ein kohlenstoffarme Wirtschaft.

Wie haben sich die MSCI-Indizes, die die Grundlage für eine Reihe von BlackRock-ETFs bilden, in den letzten Jahren entwickelt?

Christine Chardonnens: In den letzten Jahren haben sich die MSCI-Indizes erheblich weiterentwickelt. Die Indizes haben traditionell die Marktleistung und das Risiko gemessen, aber es gibt jetzt einen zunehmenden Trend, sie zur Messung der Leistung spezifischer Ziele zu verwenden, wie Nachhaltigkeit oder Themen wie digitale Gesundheit. Darüber hinaus werden die MSCI-Indizes immer innovativer, um

die Präferenzen der Anleger und deren Umgang mit Vorschriften zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene nachhaltige Indexoptionen für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. So sind beispielsweise SRI-Indizes (Socially Responsible Investment, deutsch: sozialverantwortliche Investitionen) und Paris Aligned-Indizes für beide Anlageklassen verfügbar.

Welchen Ansatz verfolgt MSCI beim Thema Nachhaltigkeit?

Chardonnens: MSCI ist Vorreiter bei der Bereitstellung von Daten, Forschungsergebnissen und anderen Instrumenten, die die Integration von ESG in den gesamten Anlageprozess ermöglichen, und ist bestrebt, Lösungen zur Erleichterung und Beschleunigung nachhaltiger Investitionen weiter voranzutreiben. Unsere Forschung, Ratings, Indizes, Modelle und Portfolioanalysen unterstützen die weltweit größten und anspruchsvollsten Investoren in ihrem Bestreben, ESG-Überlegungen in ihre Anlageprozesse zu integrieren.3)

Weitere Informationen: https://www.ishares.com/de/professionelle-anleger/de/trends-und-markte/nachhaltiges-investieren)

1) Es kann nicht direkt in einen Index investiert werden

2) In den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft investieren. Einführung in das Was, Warum und Wie. BlackRock Juni 2023

3) Die MSCI-Prinzipien für nachhaltiges Investieren, https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/principles-of-sustainable-investing



Indizes werden erstellt, um die Leistung eines Marktes zu messen und es Anlegern zu ermöglichen, die

gemeinsamen Veränderungen einer Gruppe von Aktien, Anleihen oder anderen Wertpapieren, die diesen Markt repräsentieren, besser zu verstehen.

Indizes spielen auf den Finanzmärkten eine wichtige Rolle. Sie können dazu beitragen, Leistung und Risiko der Märkte besser zu verstehen, und sind wichtige Instrumente für Institutionen, die Finanzprodukte entwickeln.

MSCI bietet Klimaindizes sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Wertpapiere an. Sie sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse institutioneller Anleger zugeschnitten, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen wollen. Die MSCI-Klimaindizes können institutionellen Anlegern dabei helfen, Klimaaspekte in die Portfoliokonstruktion zu integrieren, Klimarisiken zu mindern, Chancen zu nutzen oder sich an den Zielen des Pariser Abkommens zu orientieren.

