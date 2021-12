„Wir hoffen, dass keiner unserer Kunden das sieht“ So reagieren Facebook-Nutzer auf Sex-Video der Ideal-Versicherung

Mit dem Video will der lang etablierte Versicherungsanbieter Ideal die Transparenz der eigenen Produkte betonen und in einem Zuge das eigene Image verjüngen. Nach kreativer Ideenrecherche unter den jüngeren Mitarbeitern des eigenen Hauses wartet der Versicherungsanbieter derzeit mit einem Werbevideo auf, das das als eher „unsexy“ verschriene Versicherungswesen in einem neuen Licht erscheinen lassen soll.



Zu bewundern ist der neueste Einfall der Ideal-Versicherung auf Youtube





Netzkommentatoren waren gewohnheitsgemäß schnell zur Stelle: Neben dem Kurzkommentar „Großartig“ einer Facebook-Nutzerin hagelt es auch scharfe Kritik: „Seit Jahren arbeiten wir gegen das Image an, das unserer Branche anhaftet. Im Jahr 2011 haben die Lustreisen der Ergo nach Bulgarien und Jamaika dieses Image leider wieder untermauert“, beschwert sich ein anderer Kommentator über den Werbeeinfall. „Gerade verdaut, stellt die Ideal die Frau als notgeiles Lustobjekt dar“ und „Wir hoffen, dass keiner unserer Kunden es sieht“, so der verärgerte Nutzer weiter.



Die Ideal-Versicherung ihrerseits distanziert sich in ihrer Kommentar-Antwort von dem Vorwurf. Sie sehe ihr Video nicht in der „Lustreisen“-Ecke, sondern thematisieren weibliche Zielstrebigkeit und individuelle Lösungen, kontert der Versicherer.



Da im Video das Thema „zu kleines Geschlechtsteil“ auf die Schippe genommen wird, sorgt sich ein anderer Facebook-Nutzer: „Wie mögen sich jene Männer fühlen, die vielleicht gerade unter solchen Situationen leiden ... sexuelle Diskriminierung geht auch gegen Männer“.



Dass das Video erst vor zwei Tagen online gestellt und bewusst viral angelegt wurde, lässt einen weiterhin regen Austausch in den sozialen Netzwerken erwarten.