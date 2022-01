Redaktion 05.01.2022

Champions Call mit Peter Heim „Wir investieren dort, wo andere es nicht können“

Der Keynote – Equity Opportunities Fund will langfristig überdurchschnittliche Renditen durch Investitionen in ineffiziente Segmente erwirtschaften. Warum diese Anlagestrategie so erfolgversprechend ist, klärt Malte Dreher, Herausgeber des private banking magazin im Gespräch mit Peter Heim, Gründungspartner und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Keynote.