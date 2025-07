Wilhelm Wildschütz geht seinen eigenen Weg: Der erfahrene Anleihenfondsmanager, der sich zuvor bei renommierten Häusern wie Flossbach von Storch und Lampe Asset Management einen Namen gemacht hat, gründete im Juli 2025 mit Active Core Asset Management eine eigene Fondsboutique.

Der Wechsel erfolgte im Rahmen eines Management-Buy-outs, Wildschütz nahm dabei seinen geldmarktnahen Rentenfonds vom ehemaligen Arbeitgeber Lampe AM mit. Der Short-Duration-Rentenfonds „HAL Euro 0-1 Active Core“ soll zukünftig als „eNova Active Core EUR Ultra Short Term“ (ISIN: IE000AKHLQ11) firmieren und perspektivisch teils in einen aktiven ETF umgewandelt werden.

Gemeinsam mit Co-Geschäftsführerin Petra Oetelshoven möchte Wildschütz nun eine ganze ETF-Palette unter dem Markennamen „eNova“ aufbauen– ein Projekt, das ursprünglich für Lampe AM erdacht war und nun mit seinem Ideengeber umzieht.

Im Gespräch erklärt der Fondsmanager, warum er einen eigenen Fondsanbieter gegründet hat, welche Vorteile die Arbeit in der Selbstständigkeit hat und welche Wachstumsziele er sich setzt.

DAS INVESTMENT: Herr Wildschütz, als Sie bei Lampe Asset Management gestartet sind, wollten Sie dort eine ganze ETF-Palette auflegen. Daraus wurde zunächst ein einzelner klassischer Fonds, mit dem Sie sich nun selbstständig machen. Wieso dieser Schwenk?

Wilhelm Wildschütz: Wir können im neuen Setup unseren Fokus ganz auf ein einziges Produkt richten. An unseren Zielen hat sich aber überhaupt nichts geändert. Das Produkt haben wir vom Start weg kundenzentriert aufgesetzt – als Alternative für die kurzfristige Liquiditätsbevorratung, frei von Bankenrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Was sich verändert hat: Der Fonds braucht jetzt mehr Volumen, wir müssen schneller wachsen. Das glauben wir mit unserem neuen Aufbau besser hinzubekommen.

„Wir glauben, dass unsere Ziele jetzt schneller erreichbar sind“

Stammte die Idee für den Fonds beziehungsweise die Fondspalette ursprünglich von Ihnen?

Wildschütz: Genau, es war meine Idee, die wir der Geschäftsführung von Lampe vorgestellt haben. Was wir jetzt haben: größeren Fokus, mehr Beweglichkeit – wir können wie ein Schnellboot entscheiden. Deshalb glauben wir, dass unsere Ziele jetzt schneller erreichbar sind.

Wollen Sie die Fondspalette mit Ihrem neuen Unternehmen noch ausbauen?

Wildschütz: Absolut. Unser Pfad sieht vor, im geldmarktnahen Bereich zu starten und uns dann auf der Fixed-Income-Seite weiterzuentwickeln. Das nächste Produkt wird eine längere Duration haben – angedacht ist Euro 1 bis 3 Jahre. Auch dies als sauberes, sortenreines Produkt als Baustein für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger. Mit Blick auf Ende nächsten Jahres könnten wir über bis zu drei Produkte reden.

Sie können nun alles schneller vorantreiben, sagen Sie. Waren Sie bei Lampe mit Blick auf die Fondsreihe denn eingeschränkt?

Wildschütz: An Unterstützung hat es nie gemangelt. Es ist eher das Thema der Produktfokussierung - und die könnte kaum größer sein als jetzt. Sechs Gesellschafter konzentrieren sich auf ein Produkt. Wir haben nun die denkbar größten Ressourcen dafür. Das ist der Hintergrund für dieses neue Format.

Der Fonds ist formal noch kein ETF, obwohl Sie das doch eigentlich angestrebt haben. Warum wurde er nicht als ETF aufgelegt?

Wildschütz: Wir wollten zunächst so schnell wie möglich an den Markt und Erträge erwirtschaften, um die Kosten zu decken. Daher haben wir verschiedene Tranchen aufgelegt. Eine Anteilsklasse davon soll in einen ETF konvertiert werden, das war von Anfang an so vorgesehen. Deswegen arbeiten wir auch mit J.P. Morgan und der Hauck & Aufhäuser Fund Services in Dublin zusammen. Wir rechnen fest damit, dass wir im vierten Quartal 2025 die Konvertierung abschließen können.

Das bedeutet dann auch neue Kundengruppen für Sie?

Wildschütz: Genau, bei einem ETF weitet sich die Zielgruppe deutlich. Jeder, der Zugang zum börslichen Handel hat, kann investieren. Sicherlich ist das Wachstum zunächst von der institutionellen Seite getrieben, aber ausschließen möchten wir keine Anlegerkreise.

Wie sieht Ihr Team bei Active Core aus?

Wildschütz: Wir sind zu sechst. Zwei Kollegen im Portfoliomanagement, im Herbst kommt ein dritter dazu. Vier auf der Vertriebsseite, davon zwei als Beiräte. Alle sechs sollen Mitgesellschafter werden. Meine Co-Geschäftsführerin Petra Oetelshoven bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit, die Beiräte sogar noch mehr. Unser Haftungsdach Fidus hilft uns bei Risikocontrolling, Compliance und Backoffice. Dazu kommen die Kollegen in Luxemburg und Irland plus J.P. Morgan als Custodian.

„Ich bat darum, das Projekt eigenständig fortführen zu dürfen“

Haben Sie schon immer von einem eigenen Unternehmen geträumt?

Wildschütz: Zunehmend, will ich mal sagen. Ich bin sehr fokussiert auf das, was Kunden möchten, die Kundenbedürfnisse standen für mich immer im Zentrum. Ich durfte in wirklich guten Häusern arbeiten …

… zum Beispiel bei Flossbach von Storch.

Wildschütz: Genau. Aber jetzt wollte ich gerne eigene Ideen gezielter einbringen. Das war auch meine Bitte an die Geschäftsführung bei LAM, unser Projekt eigenständig fortführen zu dürfen.

Warum haben Sie Flossbach von Storch eigentlich damals verlassen?

Wildschütz: Portfoliomanagement kann man sehr unterschiedlich gestalten. Den Gedanken an ein solches Produkt, wie wir es aufgelegt haben, trage ich schon lange mit mir. Das wesentliche Thema war für mich von Anfang an das Format des ETF. Zukünftig könnte es sicherlich auch bei Flossbach noch eine Rolle spielen.

Wie teilen Sie sich die Leitungsaufgaben in der neuen Gesellschaft auf?

Wildschütz: Ich bin Produktmanager, die Rolle der Kundenbetreuung hat dagegen Petra. Nachdem ich ihr meine Idee als Pitch vorgetragen habe, hat sie sofort gesagt, dass sie dabei ist. Wir kennen uns noch aus gemeinsamen Zeiten bei der Commerzbank und haben über all die Jahre immer wieder zusammengearbeitet.

„Active Core“ – was bedeutet der Name?

Wildschütz: „Active“ bedeutet, dass wir uns von passiven ETFs unterscheiden. „Core“ steht für kerneuropäische Emittenten – die beste Qualität, die man am Euro-Geldmarkt kaufen kann. „Active Core“ hieß auch unser Fonds bei Lampe. Das Produkt ist sturmfest, hat die liquidesten Instrumente an Bord, keine Bankenrisiken. Wir hatten ursprünglich auch „0 bis 1“ im Namen, aber das war missverständlich. Aufgrund von Kundenfeedback haben wir uns nun für „Ultra Short Term“ entschieden.

Wie haben die Anleger auf den Wechsel reagiert?

Wildschütz: Das war die wunderbarste Erfahrung – uns bleiben fast alle Partner erhalten. Von allen Kunden kam das Feedback: Es ändert sich für uns nichts. Die Performance ist genauso wie erwartet. Wir starten mit rund 300 Millionen Euro, waren kürzlich auch schon mal bei 350 Millionen. Das Produkt ist eine Parkposition für Liquidität, daher wird es immer wieder Abschmelzungen geben. Aber das Ziel ist klar: Wir wollen im Volumen wachsen.

Wie hoch sind die Gebühren?

Wildschütz: Wir ändern nichts – 12 Basispunkte. Damit liegen wir einen Basispunkt unter unserem Hauptwettbewerber, dem iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr Ucits ETF (DE) mit 13 Basispunkten. Und das, obwohl wir aktiv sind und nicht passiv. Der Fonds ist bewusst institutionell ausgerichtet, im ETF-Mantel zukünftig aber auch für Privatanleger leicht zugänglich.

Über den Interviewten:

Wilhelm Wildschütz ist Gründer und Geschäftsführer von Active Core Asset Management. Er begann seine Laufbahn in der Investmentbranche bei der Commerzbank, wo er auch seine heutige Co-Geschäftsführerin Petra Oetelshoven kennenlernte. Bekannt wurde er vor allem durch seine Tätigkeit bei Flossbach von Storch, wo er den Flossbach von Storch Bond Opportunities managte und den Rentenanteil im Mischfonds „Der Erste Schritt" an der Seite von Elmar Peters betreute.

2023 wechselte Wildschütz zu Lampe Asset Management und übernahm dort die Leitung des Anleihenbereichs (Fixed Income Solutions). Bei Lampe legte er den Short-Duration-Rentenfonds HAL Euro 0-1 Active Core auf, den er im Juli 2025 im Rahmen eines Management-Buy-outs mit in seine neu gegründete Fondsboutique Active Core Asset Management nahm.