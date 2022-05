Fondsmanager im Interview „Wir konzentrieren uns auf langfristige Growth-Aktien“

Herr Denham, der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe wurde gerade vom Finanzdienstleistungsunternehmen Lipper zum „Besten Mischfonds in Europa“ erklärt? Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?

Marc Denham: Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (ISIN: LU1744628287) wurde 2017 aufgelegt, um Anlegern eine nachhaltige Lösung mit moderatem Risiko in einem sich stets wandelnden europäischen Umfeld zu bieten. In den vergangenen vier Jahren ist es uns trotz eines sehr volatilen Umfelds gelungen, Marktrückgänge zu kompensieren und an den Aufwärtsphasen zu partizipieren. Das war selbst in ereignisreichen Phasen wie dem Jahr 2020 oder Anfang 2022 der Fall. Der Fonds bietet Anlegern dank unserer Titelauswahl und unserer Risikomanagementstrategien ein attraktives Risiko-Rendite-Profil und ist dabei mehr als das bloße Ergebnis einer Aktien- und Anleiheallokation.

Das bedeutet konkret?

Denham: Wir treffen eine gezielte Wertpapierauswahl und führen eine gründliche Analyse unserer Investments durch, ohne dabei mögliche Risiken aus den Augen zu verlieren. Unsere Risikomanagementstrategien haben demzufolge seit der Auflegung des Fonds positiv zu seiner Performance beigetragen. Die breite Palette der verfügbaren Instrumente hat sich als nützlich erwiesen, um sowohl die Abwärtsrisiken zu mindern als auch eine positive Bruttoperformance zu erzielen. Langfristig gesehen hat jedoch unsere Bottom-up-Auswahl von Aktien und Anleihen am stärksten zur positiven Wertentwicklung des Fonds beigetragen, und damit sind wir zufrieden.

Herr Ney, der Fonds basiert auf der „Patrimoine-Philosophie“, die sich durch einen agilen und langfristigen Multi-Asset-Ansatz auszeichnet. Was unterscheidet den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe vom Flaggschiff Carmignac Patrimoine?

Keith Ney: Eine gemeinsame Philosophie bedeutet gewiss nicht, dass in gleicher Weise investiert wird. Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ist nicht als ein Carve-Out des Carmignac Patrimoine (ISIN: FR0010135103) zu verstehen. Abgesehen davon, dass die Fonds nicht dasselbe Anlageuniversum haben, was ihre Verwaltung erheblich beeinflusst, unterscheiden sie sich auch hinsichtlich der Bottom-up-Titelauswahl sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Die besonders niedrige Wachstumsrate in Europa hat zur Folge, dass wir uns auf langfristige Growth-Aktien konzentrieren, um diese Schwäche in unserem Anlageuniversum auszugleichen. Bei den Anleihen hingegen erfordern die finanzielle Repression und das Niedrigzinsumfeld einen aggressiveren Ansatz an den Zins- und Kreditmärkten sowie die Suche nach höheren Renditen über einen stärker wertorientierten Ansatz. Die Überschneidungen zwischen den Fonds sind infolgedessen ebenso wie ihre Korrelation gering, wodurch sie sich in einem Anlegerportfolio ergänzen können.

Was sind die größten Risiken für die Zukunft und wie wollen Sie sie angehen?

Ney: Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Wirtschaftssanktionen bergen das Risiko einer Stagflation, das heißt eines Wirtschaftsabschwungs in Verbindung mit hoher Inflation. Der Mangel an verfügbaren Rohstoffen könnte zu größeren Unterbrechungen der Lieferketten führen. Dies würde sich zusätzlich negativ auf das Wachstum auswirken und die Preise weiter ansteigen lassen. Während der Wirtschaftsausblick für 2022 bereits im Vorfeld auf eine Verlangsamung des Wachstums und eine anhaltende Inflation hindeutete, verstärkt der Konflikt die wirtschaftlichen Trends, die wir bereits in unserer Anlagestrategie berücksichtigt hatten. Auf kurze Sicht werden wir in erster Linie bemüht sein, den Bärenmarkt und die damit verbundene hohe Volatilität in den Griff zu bekommen. Auf lange Sicht wird dieses schwierige Umfeld auch dazu führen, dass der dramatische Ausverkauf von Unternehmensanleihen und Aktien genutzt wird, um vereinzelt vielversprechende Titel auszuwählen und das künftige Renditepotenzial des Portfolios zu steigern. Obwohl Europa von dieser geopolitischen Krise besonders betroffen ist, wird eine starke fiskalpolitische Reaktion der Regierungen erwartet, von der einige Sektoren wie etwa erneuerbare Energien profitieren könnten.

Da wir gerade von vielversprechenden Sektoren sprechen: Wo sehen Sie langfristig interessante Anlagemöglichkeiten?

Denham: Das Hauptaugenmerk lag in der Vergangenheit auf zukunftsorientierten Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie und erneuerbaren Energien. Unser Ansatz für Europa ist sehr selektiv und baut auf einem robusten Prozess auf. Im derzeitigen Umfeld halten wir an unseren Kernbeständen fest, die in ihren jeweiligen Bereichen zu den Gewinnern zählen. Wir nehmen aber auch einige Anpassungen vor, indem wir beispielsweise unser defensives Exposure erhöhen. Dank der Risikomanagementstrategien konnten wir eine Position in diesen Sektoren aufbauen, ohne das kurzfristige Risikoniveau des Fonds zu erhöhen.

