„Wir müssen schnell raus. Alles andere nimmt man uns übel“

Das „Hotel am Dammtor“. Ein typischer Hamburger Altbau, außen historisch, innen nagt der Zahn der Zeit an Diele und Treppe. Alexander Froschauer und Martin Langer warten bereits, um über ihre Produkte und Märkte zu sprechen. Das Frühstück ist gerade vorbei. Froschauer vertritt den LGT Bond Fund Inflation Global Linked (WKN: A1C3W8), einen Fonds für internationale Inflationsanleihen. Die Verzinsung dieser Papiere ist direkt an die Inflation gekoppelt.Nur sind gerade die Rohstoffpreise gesunken, die Wirtschaftskraft ist gefährdet. Interessiert da überhaupt noch jemanden Inflation?Ist das nicht angemessen?Wem kann man bei dieser Schuldenkrise überhaupt noch Geld überlassen?Allzu sicher sind die aber auch nicht mehr. Sollten Sie nicht lieber Unternehmensanleihen nehmen?Da ist was dran. Wir lassen das deshalb so stehen und wenden uns Froschauers Kollegen zu. Martin Langer steht für einen noch recht jungen Fonds, den LGT Multi Asset Dynamic Shield (A1H62Q), aufgelegt Anfang Februar. Viele Performance-Daten gibt es deshalb noch nicht. Außer, dass der Fonds seit Auflage mit lediglich 0,2 Prozent im Minus liegt, während Rohstoffe und Aktien zweistellig verloren haben, der Dax sogar 19 Prozent., sagt Langer.Damit könnten wir ihm natürlich unterstellen, den Brandbeschleuniger gespielt zu haben. Schlechtes Gewissen?Und wie läuft es in normalen Zeiten?Und am Jahresende wird immer neu gemischt?Warum gerade Rohstoffe? Die bewegen sich doch schon fast wie Aktien. Die Korrelation liegt bei 0,6 oder höher.