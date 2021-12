Wir sind Umsatz 2012: Das Informations-Konzentrat für Verkäufer

Am 21. September 2012 um Punkt Null Uhr startet Jörg Laubrinus seinen Vortrag „Wer will, der macht!“ Der Vertriebstrainer geht darin mit Ausreden ins Gericht und will aus wollenden Verkäufern machende Verkäufer formen.Es ist der Auftakt zum diesjährigen Vertriebs-Webinar „Wir sind Umsatz“. Es dauert 24 Stunden, in denen 24 Redner darüber sprechen, wie es im Vertrieb besser laufen kann. Das beginnt bei der richtigen Sprache, führt über Personalentscheidungen bis hin zum immer wieder sinnvollen Netzwerken. Über 18.000 Teilnehmer haben das in den vergangenen zwei Jahren genutzt. Das Programm für dieses Mal gibt es hier Interessierte können sich hier anmelden, müssen einen Euro bezahlen, und können sich bei den Webinaren ein- und ausklinken, so oft sie wollen. Der Eintritt geht an die Organisation „Innocence in Danger“, die sexuellem Missbrauch von Kindern vorbeugen will.