„Wir sitzen auf Bargeld“ Mark Mobius warnt vor verfrühtem Einstieg in Schwellenmarktaktien

„Es wird noch eine Weile dauern, bevor eine Stabilisierung erfolgt, aber die“, erklärte Mobius, der Chairman der Abteilung Schwellenländer von Franklin Templeton Investments, im Interview mit Bloomberg Television. „Wir sitzen auf Barmitteln.“ Die Börsen von Schwellenländern konnten sich am Dienstag vometwas absetzen, nachdem sich die Börsen in Indien und Taiwan erholten - auch wenn es in. Der MSCI Emerging Markets Index legte bis 11 Uhr MESZ 1,8 Prozent zu auf 785,56 Zähler. An den vorhergehenden sieben Handelstagen hatte er elf Prozent eingebüßt. Investoren sollten abwarten, bis sich die Märkte stabilisiert haben und nicht eilig einkaufen, rät Mobius. China könnte mitund beispielsweise die Mindestreserveanforderungen an die Banken lockern. „Wenn die Aufsichtsbehörden es Banken erlauben würden, Geld in die Märkte zu stecken, geht davon eine beachtliche Botschaft aus“, sagte Mobius. „Alle sind so pessimistisch, und so viel Geld wurde abgezogen, dass die Verkäufer verkaufen müssen.“sich ein paar Tage freinehmen und die Stabilisierung des Marktes abwarten, bevor sie wieder einsteigen.