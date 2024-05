Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

DAS INVESTMENT: Herr Liebe, Pictet hat kürzlich zwei neue Fonds aufgelegt - einen Eltif für Umwelttechnologie-Investments und einen KI-gesteuerten Aktienfonds, der eine signifikante Outperformance erzielen soll. Fangen wir mit dem Eltif an. Wie sehen Sie denn ganz grundsätzlich das Potenzial dieses Vehikels? Hier ist ja zuletzt einiges passiert … Walter Liebe: Die jüngste Eltif-2.0-Novellierung hat vieles erheblich vereinfacht...

Walter Liebe: Die jüngste Eltif-2.0-Novellierung hat vieles erheblich vereinfacht und damit besser gemacht. Mit unserem neuen Produkt wollen wir vermögenden Privatkunden und Family Offices einen Zugang zu Private-Market-Investments ermöglichen, die bisher praktisch nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Der Fonds investiert über ein Netzwerk von 90 Private-Equity-Managern weltweit in 20 bis 25 ausgewählte Unternehmen. Der Fokus liegt auf Zukunftsbranchen wie Umwelttechnologien, nachhaltigem Konsum, Kreislaufwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Als Luxemburger Sicav aufgelegt, ist der Eltif natürlich voll reguliert und transparent.

Liebe: Entscheidend für den Anlageerfolg ist, dass die Investoren die Illiquidität eines solchen Vehikels wirklich verstehen. Bei uns gibt es in der Zeichnungsphase ein paar Schließungen, dann ist der Fonds für 10 Jahre plus dreimal 1 Jahr Verlängerungsoption geschlossen. Es gibt für unseren Eltif keinen Sekundärmarkt, keine vorzeitige Handelbarkeit.

Immer mehr Asset Manager starten nun Eltifs, für Pictet ist es bereits der zweite. Wissen die Anleger und Berater da draußen überhaupt schon, was das eigentlich ist?

Warum?

Liebe: Wir haben ganz bewusst auf eine Liquiditätsillusion durch Rückgabefenster oder einen Zweitmarkt verzichtet, wie es manche Wettbewerber anbieten. Das ist aus unserer Sicht eher irreführend und mitunter auch riskant. Für viele Berater ist das Segment ebenfalls Neuland. Die werden nun gebraucht, um Otto Normalanleger die Vorteile einer langfristigen, rentierlichen Kapitalanlage zur Finanzierung der großen Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft nahezubringen.

Wie soll der Eltif denn überhaupt vertrieben werden? Ohne die bereits angesprochenen Berater und Vermittler dürfte es nicht gehen. Oder erwarten Sie, dass man Eltifs bald direkt beim Neobroker wie Aktien und ETFs kaufen kann?

Liebe: Aufgrund der Komplexität und Illiquidität der zugrundeliegenden Anlagen dürfen Eltifs nicht beratungsfrei angeboten werden. Ein Finanzberater muss die Kunden über den langfristigen Verzicht auf Liquidität und die Besonderheiten von Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur-Investments aufklären. Deswegen wird der Vertrieb über Banken, Vermögensverwalter und Finanzvermittler laufen. Die laufen sich gerade warm, nachdem die neuen Eltif-2.0-Regeln da sind und die Asset Manager darauf aufbauend eine große Welle an neuen Fonds an den Start zu bringen. Bislang wird das Ganze eher im Fachjargon diskutiert und ist an der Kundenfront noch nicht richtig angekommen.

Und mitunter auch nicht, dass das im Eltif angelegte Geld für einige Zeit gesperrt ist.

Liebe: Ganz klar, nicht jeder eignet sich als Eltif-Investor. Man muss schon liquide Mittel haben, auf die man eine Dekade verzichten kann. Aber für Leute mit dem nötigen Anlagehorizont ist das ein sehr spannendes Vehikel.

Gutes Stichwort - kommen wir zu Ihrem neuen KI-Aktienfonds, der satte 1,5 Prozent Outperformance pro Jahr gegenüber dem MSCI World anpeilt. Ist das nicht sehr ambitioniert in Zeiten, wo Experten für globale Aktien in den kommenden Jahren im Schnitt nur 6 Prozent Rendite erwarten?

Liebe: In der Tat, nach der langen Aktienhausse wird echte Alpha-Generierung wieder extrem wichtig für Anleger. Eine Differenz von jährlich 1 Prozent nach Gebühren in der Performance eines globalen Aktienindexes entspricht über zehn Jahre einer zusätzlichen Rendite von knapp 11 Prozent.

Wie funktioniert der neue Fonds?

Liebe: Zunächst einmal: Es handelt sich um keinen KI-Themenfonds, wie manch einer vielleicht denkt. Sondern um ein breites Investment, welches von KI-Prozessen unterstützt wird. Unser Quantitative-Aktien-Team, geleitet von David Wright, hat dafür einen selbstlernenden KI-Ansatz entwickelt. Dieser filtert aus riesigen Research- und Marktdatenbanken die richtigen Signale und Aktien heraus, um mit hoher Zuverlässigkeit und Präzision eine Outperformance zu erzielen.

Worauf achtet der Algorithmus?

Liebe: Dieser systematische, voll algorithmische Investmentprozess kann Kursanomalien, saisonale Muster, Ankündigungseffekte und viele weitere potenzielle Renditefaktoren viel breiter und effizienter analysieren und im Portfolio umsetzen, als es menschliche Fondsmanager je könnten. Die Einzeltitelauswahl läuft dann weitgehend automatisiert, unser Expertenteam überwacht natürlich zum Schluss die Ergebnisse genau.

Heißt: Am Ende entscheidet dennoch ein Mensch?

Liebe: Ganz genau. Der Fonds ist „AI Driven“, wird also maßgeblich von einer künstlichen Intelligenz unterstützt. Die finale Anlageentscheidung fällt der Mensch. Zum einen, um Risiken zu minimieren, die durch eine Fehlfunktion geschehen könnten – schließlich ist kein Algorithmus perfekt -, zum anderen, um die Pictet-eigenen Filter zu berücksichtigen, etwa Erkenntnisse aus den vielen hundert Management-Gesprächen, die wir pro Jahr führen.

Sie haben den KI-unterstützten Fonds sicherlich schon eine Weile im Verborgenen laufen lassen. Wie waren denn die Ergebnisse?

Liebe: In mehrjährigen Testphasen und Echtgeldmandaten konnten wir bereits zeigen, wie robust dieser Ansatz funktioniert, um Alpha zu generieren. Der Fonds eignet sich daher optimal für Anleger, die mit relativ geringem aktivem Risiko besser als der breite Markt abschneiden wollen.

Werden wir künftig noch viel mehr von Ihnen im Eltif-Segment sehen? Wo steht dieser Bereich in 5 Jahren?

Liebe: Es ist unser strategisches Ziel, unsere Anlageexpertise speziell im Bereich Private Markets, die wir bisher primär großen eigenen Kunden wie Family Offices anbieten konnten, nun auch einem breiteren Anlegerkreis verfügbar zu machen. Eltifs sind dafür ein sehr guter Weg, auch wenn es sicher noch etwas dauern wird, bis Privatanleger und ihre Berater diese Anlageklasse vollständig verstehen und in größerem Stil nutzen. Dafür braucht es viel Aufklärung.

Ist es denkbar, dass deren Volumen in absehbarer Zeit die klassischen Fonds übersteigen wird?

Liebe: Nein. In Private Equity verwalten wir derzeit um die 25 Milliarden Euro. Im Asset Management sind es 230 Milliarden. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber mit dem neuen Eltif für Umwelttechnologie-Investments peilen wir ein Volumen von 400-Millionen Euro an. Und im kommenden Jahr könnte es ein weiteres Eltif-Produkt von Pictet geben.

Und KI? Ist der neue Fonds nur der erste Schritt zum vollautomatisierten Fonds?

Liebe: Bei künstlicher Intelligenz im Asset Management stehen wir noch ganz am Anfang. Unser neuer Fonds zeigt, welches Potenzial datenbasierte, lernende Systeme für Fondsmanager und Anleger bieten. Mein Eindruck ist, dass mittelfristig alle erfolgreichen Asset Manager KI in großem Umfang einsetzen werden, um Research und Analysen zu beschleunigen und zu verbessern. Die Kunst wird darin liegen, die Vorteile der Technologie in den Investmentprozess zu integrieren und zugleich die menschliche Übersicht und Kontrolle zu behalten.