Astra Versicherung „Wir wollen nicht nur den Schaden bezahlen“

Neuer Name und neuer Look sind nicht alles. Auch personell ändert sich etwas: Volker Altenähr geht zum 31. Juli 2021 in den Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt Philipp Langendörfer. Mit dem neuen Vorstandsmitglied sprachen wir über Produkte und Vertriebswege des Spezialversicherers.