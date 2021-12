Andreas Scholz 22.12.2010 Lesedauer: 1 Minute

„Wir wollen Unternehmen, die wirklich etwas produzieren“

Armin Grabowski hat hohe Ziele. Mit seinem gut zwei Monate alten Mischfonds, dem Flexile Multi Asset (WKN: A1CTHQ) will er jährlich durchschnittlich zweistellige Renditen einfahren. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com erklärt der Verwaltungsrat der Primus Asset Management, was ihn so zuversichtlich stimmt.