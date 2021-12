„Wir wollen Vermittler und Kunden zusammenbringen“

Diese Studien zeigen gleichzeitig, dass sich die Menschen zwar gerne im Internet über Versicherungen informieren, nur rund 5 Prozent aber tatsächlich auch online einen Vertrag abschließen. Sie wünschen sich also eine Beratung, einen echten Ansprechpartner. Und da setzen wir mit unserem Portal an.Dass wir gar kein Vergleichsportal sind. Unser Ziel ist es, dem Kunden die Scheu zu nehmen und ihn mit einem Makler oder Ausschließlichkeitsvertreter in Kontakt zu bringen. Schließlich spaziert kaum ein Kunde in die Agentur und sagt: Lieber Berater, hier bin ich.Zunächst stellt der Kunde anonym eine Anfrage. Er kann dabei entweder bestimmte Vorgaben nutzen, bei der Rentenversicherung sind das etwa Beitragshöhe, ob das Geld auf klassische Weise oder in Fonds angelegt werden soll und so weiter. Der Kunde kann aber auch ein freies Textfeld nutzen, wenn er zusätzliche Wünsche oder Fragen hat. Makler und Vertreter aus der gleichen Postleitregion sehen diese Angaben und Fragen und haben bis um 17h am Folgetag Zeit, dem Kunden einen Vorschlag zu machen. Dabei können die Berater nicht die Vorschläge ihrer Konkurrenten sehen. Das ist wichtig um Preisdumping zu vermeiden. Bis zu acht Vorschläge landen dann im Portal des Kunden und werden ihm gesammelt ab 18h angezeigt.Ein Algorithmus klopft die Vorschläge zunächst darauf ab, ob alle Kundenwünsche erfüllt wurden. Dann kommt es auf den Preis und die räumliche Nähe an. Wir verfolgen hierbei das Regionalprinzip – schließlich sollen die beiden Parteien ja am Ende persönlichen Kontakt aufnehmen.Wir zeigen ihnen an, ob sie wegen des Regionalprinzips oder des Preises einen Top-Vorschlag geliefert haben. Idealerweise ist die letzte Instanz dann der Kunde, der aufgrund des Vorschlags Kontakt aufnimmt.Er kann dem Berater anonym weitere Fragen stellen, falls es noch Unklarheiten gibt. Gibt es keine, kann er den Berater über uns kontaktieren oder sich gleich selbst bei ihm melden. Alles Weitere ist dann Sache des Maklers oder Vertreters. Rein rechtlich handelt es sich übrigens zunächst um einen Vorschlag. Das konkrete Angebot erfolgt dann wie gewohnt nach entsprechender Beratung. So kann der Berater allen seinen Pflichten nachkommen.Sie müssen bei der IHK im Vermittlerregister gemeldet sein. Und dann brauchen wir noch die Kontaktdaten – wenn vorhanden die Website – mehr nicht. Der Kunde soll ja direkt sehen, wer sich seiner Sache angenommen hat. Nach kurzem Datenabgleich ist der Berater direkt für eingehende Anfragen freigeschaltet.Wir sind erst Mitte September live gegangen und bewegen uns im Moment in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Um in allen Regionen Deutschlands die gewünschte hohe Qualität der Vorschläge zu erreichen, freuen wir uns natürlich über zahlreiche weitere Anmeldungen. Letztlich werden wir nicht mit allen rund 240.000 Vermittlern in Deutschland zusammenarbeiten können. Aber mit 2 oder 3 Prozent der Besten – damit können wir Vermittler wie auch den Kunden einen echten Mehrwert bieten.Alle wichtigen von Sach über Vorsorge bis zur Gesundheit. Wir registrieren derzeit das meiste Interesse an Rürup- und klassischen Renten, aber auch Krankenzusatzversicherungen.Nein. Die Kunden wollen ja bei passt24 zunächst anonym bleiben. Und bei anonymen Kommentaren ist die Aussagekraft immer etwas fraglich. Das möchten wir unseren Partnern ersparen.Zum Portal kommen Sie über diesen Link