Wirecard, und sonst? So schneiden die wichtigsten deutschen Finanzaktien ab

Wirecard ist der Überflieger der Börse und steigt wohl demnächst in den Dax auf. In dieser Bildstrecke zeigen wir, wie der Dienstleister bisher abschnitt, aber auch was die Konkurrenz ablieferte und welche Dividenden sie zahlt. Machen Sie sich auf zwei üble Debakel gefasst, aber auch auf mehr als eine Kursrakete.