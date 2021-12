„Wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket“ Stimmen und Bilder vom private banking kongress 2017 in München

Zum bereits 12. Mal kamen am Donnerstag und Freitag insgesamt 281 Gäste aus dem deutschsprachigen Wealth Management im Sofitel Munich Bayerpost zusammen, um sich über Branchentrends und Investmentlösungen auszutauschen, neue Anregungen zu sammeln und Kontakte zu pflegen.

Unter den Gästen waren 179 Investoren - davon 157 aus dem semiinstitutionellen Bereich.

Spannende Vorträge zu top-aktuellen Themen, intensive Gesprächsrunden an aufeinander abgestimmten Round Tables und die einwandfreie Organisation durch die Event-Agentur rehblau events – auch diesmal bot Deutschlands größtes Private-Banking-Forum seinen Gästen wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Themen waren unter anderem die Volatilität als Anlageklasse, analoge Berater in einer digitalen Welt, Big Data, neue Konzepte bei Rohstoffinvestments sowie die Herausforderungen, die der Klimawandel für den Investmentprozess mit sich bringt.

Zum Abschluss sprach Key-Note-Speaker Dieter Brandes, ehemaliger Geschäftsführer Aldi Nord, über die nötige Kreatitivität im Private Banking, die über die Bewältigung der Regulierung hinaus reichen müsse.

Und das sagen die Teilnehmer:

Heinrich Hartmann, Bereichsleiter Private Banking und Generalbevollmächtigter des Internationalen Bankhauses Bodensee: „Der private banking kongress ist immer eine schöne Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei und finde es interessant, sich ganz zwanglos mit den Gesellschaften auszutauschen.“

Volker Wirth, Teamleiter Private Banking der Kreissparkasse Böblingen: „Ich fand es sehr interessant, zumal es von den Themen wirklich sehr aktuell ist, etwa was die Digitalisierung der Branche angeht. Was auch sehr gut war, waren die Round Tables. Man konnte sich vorher entscheiden, was einen interessiert, und hat dann schnell gute Möglichkeiten gefunden, die Themen mit Referenten und Interessierten vertieft zu besprechen. Netter Rahmen, die Themen nah an den Entwicklungen in der Branche, unterm Strich wirklich sehr empfehlenswert“.

Marco Parolini, Geschäftsführer vom Schweizer Vermögensverwalter Umblin: „Ich fand es gut, viele verschiedene Kurzreferate zu hören, zu denen man sonst nicht hätte gehen können. Mir hat gut gefallen, dass man bei den Round Tables sitzen bleiben konnte und die Referenten zu einem an den Tisch kamen. Der Konzeptwechsel ist gelungen.“

Oliver Hiltscher, Portfoliomanager bei Novethos Financial Partners: Durch die Round Tables hatte man einen viel intensiveren Kontakt zu den Referenten und konnte direkt Fragen stellen. Das fand ich wirklich gelungen.“

Claudia Ringholz, Leiterin Portfoliomanagement der Stadtsparkasse München: „Sehr abwechslungsreicher Kongress. Ich finde auch den Service und die Organisation sehr gut, wie immer. Besonders gefallen hat mir diesmal, wie man beim Speed-Dating vom einen zum anderen gebracht wird, so dass man sich um nichts kümmern muss. Also wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket, vielen Dank.“

Veranstaltungshinweis: Der zwölfte private banking kongress findet am 14. und 15. September in Hamburg statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.private-banking-kongress.de