Dies birgt die Gefahr, dass am Ende auch unsere Demokratie disruptiert wird. Wie also lässt sich diese gegenüber der populistischen Versuchung stärken?

Dies bringt Gewinner und Verlierer mit sich. Das Vertrauen in bestehende Institutionen erodiert. Die Social Media getriebenen Echokammern tun ihr übriges. Der Populismus gewinnt an Zulauf und Regierungsbeteiligung. Siehe die jüngsten Europawahlen und die Wahlen in Frankreich.

Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Verteilungskämpfe – und ihre Zukunft ist es auch. Digitalisierung , Demografie, Dekarbonisierung – die Welt verändert sich in einer nie gekannten Geschwindigkeit.

Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Verteilungskämpfe – und ihre Zukunft ist es auch. Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung – die Welt verändert sich in einer nie gekannten Geschwindigkeit.

Dies bringt Gewinner und Verlierer mit sich. Das Vertrauen in bestehende Institutionen erodiert. Die Social Media getriebenen Echokammern tun ihr übriges. Der Populismus gewinnt an Zulauf und Regierungsbeteiligung. Siehe die jüngsten Europawahlen und die Wahlen in Frankreich.

Dies birgt die Gefahr, dass am Ende auch unsere Demokratie disruptiert wird. Wie also lässt sich diese gegenüber der populistischen Versuchung stärken?

Zwar gibt es keinen klar abgegrenzten Begriff, wie genau populistische Strömungen zu kategorisieren sind, aber ein „Wir da unten“ gegen „die da oben“ – das „Volk“ gegen die „Eliten“ – dürfte es treffen.

Den zu verteilenden Kuchen vergrößern

Wer den politischen Prozess als Ergebnis von Verteilungskonflikten versteht, für den heißt die ökonomische Antwort darauf, den Kuchen, den es zu verteilen gibt, zu vergrößern. Keine leichte Aufgabe, denn aktuell deutet viel darauf hin, dass die Verteilungskonflikte eher weiter zunehmen werden, angesichts schon jetzt überstrapazierter Staatshaushalte und einer negativen Generationenbilanz.

Dazu disruptive Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändern. Die Digitalisierung rüttelt ganze Prozessketten durcheinander. Algorithmen und smarte Roboter verändern die Arbeitswelt, lassen neue Tätigkeiten entstehen, alte obsolet werden.

Die demographische Entwicklung verschärft das „Methusalem-Komplott“ (Schirrmacher). Fachkräftemangel bremst schon jetzt das Wachstum. Die Weltbevölkerung wird älter, wächst aber dennoch weiter. Die Folge: Mehr Menschen, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Druck auf den Klimawandel. Die Dekarbonisierung wird drängender.

Wie lässt sich die offene Gesellschaft stärken?

Wer angesichts dieser Herausforderungen die „offene Gesellschaft“ (Popper) stärken will, muss die „offene Wirtschaft“ (verkürzt: den Kapitalismus) stärken. Nur so lässt sich der Kuchen vergrößern, der Verteilungskonflikt entschärfen.

Dabei zeigt sich im Ländervergleich: Je höher die wirtschaftliche Freiheit ist, desto höher ist der Wohlstand pro Kopf. Wirtschaftliche Freiheit steht in einem engen Zusammenhang mit der Innovationskraft von Volkswirtschaften. Innovation erfordert Freiheit. Daher verwundert das Ergebnis eines länderübergreifenden Vergleichs nicht: Je freier Volkswirtschaften sind, desto demokratischer sind sie auch. Der Kreis schließt sich.

Die „offene Wirtschaft“ bedingt eine „offene Gesellschaft“ (das heißt die Demokratie) und vice versa. Nur die Marktwirtschaft gewährleistet den „Wettbewerb als Entdeckungsmechanismus“, unterbindet die Anmaßung zentralplanerischen „Herrschaftswissens“ (Hayek). Kurz: fördert Effizienz und Wachstum.

Dazu braucht es offene Grenzen, globalen Wettbewerb, und die Zuwanderung von Fachkräften. Nur durch die offene Wirtschaft lässt sich die Kraft der schöpferischen Disruption nutzen, damit der Kuchen für alle größer wird. Denn tatsächlich kommen doch die smarten Maschinen und Algorithmen in einer demographischen Phase des Rückwärtsgangs gerade rechtzeitig.

Und tatsächlich kann die Antwort auf den Klimawandel nur mehr (!) und nicht weniger Wachstum bedeuten. Wer in Degrowth-Phantasien für Deutschland schwelgt, übersieht nicht nur das dynamische Bevölkerungswachstum der Welt, sondern auch, dass er eine der CO2-effizientesten Wirtschaften überhaupt belasten möchte, und dass er Klimaneutralität als Exportschlager behindert statt fördert.

Vermögensbildung ist systemrelevant

„Das Ende des Kapitalismus“ wäre ein Verstärker des Populismus und das Final für die Klimakatastrophe gleich mit. Denn die populistische Versuchung verkleinert den Kuchen, statt ihn zu vergrößern, wie auch die akademische Forschung belegt. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Je freier eine Gesellschaft, je freier eine Wirtschaft, desto wohlhabender und nachhaltiger ist sie auch. Auch das zeigen die Ländervergleiche.

Mehr Wohlstand muss aber auch mehr „Wohlstand für alle“ bedeuten. Private Unabhängigkeit, weniger Ungleichheit und eine starke Mittelschicht sind ein Garant für stabile Demokratien. Vermögensbildung ist systemrelevant. Die Förderung der in Deutschland immer noch unterentwickelten Kapitalbeteiligung zum Beispiel im Wege einer kapitalgedeckten Altersvorsorge in privater Hand wäre ein wichtiger Schritt dazu. Das würde den Menschen auch ermöglichen, dass die klugen Maschinen in Form von Aktien für sie, statt dass die Menschen für die Maschinen arbeiten.

Wer weniger Populismus und mehr Demokratie will, muss auch mehr „Kapitalismus“ wollen – und mehr Kapiteleigentum.