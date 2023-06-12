Volkswirt Ulrich Kater
So widerstandsfähig ist die Wirtschaft gegenüber steigenden Zinsen
Es bleibt dabei: Obwohl Deutschland doch in eine leichte Rezession gerutscht ist und die Konjunktur in den USA nur mit angezogener Handbremse läuft, ist der große Absturz der Volkswirtschaften nach den massiven Zinssteigerungen in diesem und im vergangenen Jahr bislang ausgeblieben. Im Vergleich zu anderen Phasen mit Zinserhöhungen in diesem Umfang ist das eher die Ausnahme. Die Ursachen liegen in der Vorgeschichte. Dazu zählen die Fiskalprogramme aus der Corona-Pandemie und das Zwangssparen, das während der Lockdowns viele Menschen rund um den Globus anhielt, Geld nicht auszugeben.