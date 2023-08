Trotz der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ist Amerika vorerst nicht in eine Rezession gerutscht. „Derzeit erwarten Volkswirte mehrheitlich ein Soft Landing der US-Wirtschaft, also Wachstumsraten zwischen einem und zwei Prozent“, sagt Carsten Klude, Chefvolkswirt des Bankhauses M.M. Warburg. Die Voraussetzungen hierfür seien gut: Eine hohe Beschäftigungsquote und damit einhergehende Einkommenszuwächse seien positive Signale für den Konsum, der etwa zwei Drittel der US-Konjunktur ausmache.



Doch auch in Amerika ziehen dunkle Wolken auf. Kürzlich stufte die Rating-Agentur Fitch wegen der hohen Staatsverschuldung und aufgrund des langen Streits um die...