Sektorrotation durch Zinsanstieg Wirtschaftliche Erholung stützt Value-Aktien

Der Zinsschock in den USA hält an. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren mittlerweile bei rund 1,6 Prozent und damit um mehr als 60 Basispunkte höher als zu Beginn des Jahres. Die Bestätigung des 1,9 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturprogramms durch den US-Senat wird den Trend zu höheren Renditen unterstützen. Das Paradebeispiel dieser Rotation ist die Outperformance von Banken gegenüber Technologiewerten im S&P 500. Dort ist seit Anfang Februar eine Performance-Lücke von mehr als 15 Prozent zugunsten der Finanzwerte zu beobachten. Der direkte Vergleich von Value- und Growth-Aktien bestätigt die Stärke dieser Bewegung: Die Value-Indizes übertreffen die der Wachstumsaktien seit Beginn des Jahres um fast 10 Prozent. Die wichtigste Frage für Aktienmanager ist nun, ob die Sektorrotation sich fortsetzt oder sie stattdessen wieder in Technologie- und Wachstumswerte investieren sollten?

Tech-Gewinne trösten Investoren

Beginnen wir mit den Argumenten, die für eine schnelle Umkehr sprechen. Wir sind weniger als zwei Monate von der nächsten Gewinnsaison entfernt und in den vergangenen Quartalen übertrafen die Tech-Gewinne die Markterwartungen jeweils leicht. Berücksichtigt man die anhaltenden Lockdowns und die daraus resultierenden Vorteile für den Technologie-Sektor und die Online-Verkäufe, sollten die Gewinn-Zuwächse einen gewissen Trost für Investoren mit Wachstumsaktien bieten. Darüber hinaus haben die Tech-Aktien seit ihrem Höchststand im Februar mehr als 10 Prozent an Wert verloren. Kurskorrekturen dieser Größenordnung stellten sich in der Vergangenheit als ausgezeichnete Kaufgelegenheit heraus.

Hinzu kommt, dass ein Teil des neuen US-Fiskalpakets höchstwahrscheinlich in den Aktienmarkt fließt, wobei neue Kleinanleger eine klare Präferenz für den Handel mit Wachstumswerten haben. Außerdem können wir nicht ausschließen, dass die Federal Reserve (Fed) auf den Zinsschock reagiert und ein zusätzliches Kaufprogramm einleitet oder ihre Käufe auf das lange Ende der Kurve konzentriert. Solche Maßnahmen würden den Zinsmarkt stabilisieren und die Anleger zurück zu den Wachstumsaktien treiben, da diese von einer Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik profitieren.

Geldpolitische Stimulierung scheint unwahrscheinlich

Es gibt allerdings auch Argumente, die dafür sprechen, noch eine Weile auf Value-Aktien zu setzen. So hat die Corona-Krise in vielen wertorientierten Sektoren wie Energie, Industrie und Banken zu schrumpfenden Gewinnen geführt. Da diese Sektoren am meisten von einer Wiederbelebung der Wirtschaft profitieren sollten, können Anleger sich hier für einen Gewinnsprung positionieren. Ein weiterer Vorteil von Value-Aktien ist, dass sie in einer Zeit höherer Aktienmarktvolatilität meist besser abschneiden. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass sie sich in den vergangenen Jahren deutlich schlechter entwickelt haben als Growth-Aktien und selbst die jüngsten Entwicklungen die Outperformance von Tech-Werten gegenüber dem Rest nur geringfügig reduziert haben.

„Ich persönlich glaube trotzdem nicht, dass der Trend zugunsten von Value-Aktien abebbt“, sagt Hendrik Tuch. „Die Positionierung in Technologie- und Wachstumswerten war zu Beginn des Jahres ziemlich extrem und es wird viel Zeit brauchen, um diese Übertreibungen auszugleichen. Außerdem scheint die Fed bereit zu sein, höhere Marktzinsen zu akzeptieren, solange die Wirtschaft sich weiter so gut erholt, wie die positiven Lohndaten und der bevorstehende fiskalische Impuls erwarten lassen. Nur ein größerer Ausverkauf an den Aktienmärkten könnte die Fed dazu zwingen, die Märkte zu stabilisieren, indem sie über einen längeren Zeitraum geldpolitische Stimulierung verspricht.“