Das sagt Wirtschaftsexperte Michael Hüther in einem Interview mit dem Branchenverband GDV, das Sie hier finden . Die Voraussetzungen für ein besseres Rentensystem seien wegen der positiven Situation am Arbeitsmarkt gut. Trotzdem fordert Hüther weitere Opfer von den Arbeitnehmern: „Die Zielmarke heißt aus heutiger Sicht: Rente mit 70.“ Auch die Riester-Rente hält der Wirtschaftsexperte für eine gute Lösung, sogar für eine "Erfolgsgeschichte". Schließlich gebe es mehr als 15,6 Millionen abgeschlossene Riester-Verträge bei 29 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. „Von einem Scheitern kann hier keine Rede sein“, so Hüther.