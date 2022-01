Zum Jahreswechsel Wirtschaftskanzlei: Neue Partner und Räte bei Poellath

Poellath startet das neue Jahr mit einigen personellen Veränderungen. Die Wirtschafts- und Steuerkanzlei hat neue Partnerinnen und Partner sowie sieben neue Räte und Rätinnen ernannt.

Die neuen Partner

Stephan Schade ist als neuer Partner im Bereich Private Funds am Standort Berlin tätig. Schade bringt Erfahrung in der Private-Funds-Beratung mit. Dabei hat er besondere Expertise in den Bereichen: Fondsstrukturierung, Fondsaufsichtsrecht, Investorenberatung, Fondsbesteuerung, Secondaries sowie Fonds-Compliance. Schade ist bereits seit 2009 als Rechtsanwalt bei Poellath tätig.



Neue Partnerin ist außerdem die Risikokapital-Expertin Katja Weberpals. Bisher war sie für die Berliner Kanzlei Hyazinth tätig. Weberpals berät Unternehmensfinanzierungen in allen Phasen, insbesondere mittels Eigenkapital und Wandeldarlehen, sowie Unternehmenskäufe und -verkäufe, Secondaries und Mitarbeiterbeteiligungen.