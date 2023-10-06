Volkswirt Johannes Mayr
Zu viele staatliche Leistungen bremsen das Wachstum
Die deutsche Wirtschaft wächst bereits seit Mitte 2022 nicht mehr. Gründe sind unter anderem die demografische Entwicklung und der veraltete Kapitalstock. Aus Sicht von Johannes Mayr von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz wurzelt die Konjunkturkrise jedoch auch in einer Vollkaskomentalität.
Für die kommenden Quartale droht in Deutschland ein deutlicher Rückgang der Wirtschaftsleistung. Abstiegssorgen dominieren den Diskurs, auch weil Deutschland beim Wirtschaftswachstum wieder die rote Laterne unter den Industrieländern übernommen hat. Die Gründe für die schwache Entwicklung sind vielschichtig und vielfach diskutiert.