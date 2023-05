Portfoliomanager von Van Eck Die US-Notenbank treibt Anleger in Gold

Der Goldpreis setzte seinen Aufwärtstrend im April fort. Am 13. April erreichte er ein Jahreshoch von 2.048 US-Dollar pro Unze, was mit dem Jahrestief des Dollars zusammenfiel. Danach bewegte er sich in einer engen Handelsspanne um die 2.000 Dollar-Marke, die durch die Erholung des Dollars in der zweiten Aprilhälfte unter Druck geriet.

Nachdem die Bankenkrise unter Kontrolle war, richteten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und suchten in aktuellen Wirtschaftsdaten nach Hinweisen. Die monatlichen Veröffentlichungen waren recht uneinheitlich. Der Verbraucherpreisindex für März zeigte zwar einen Rückgang der Inflation, der Kern-CPI (ohne Lebensmittel und Energie) stieg jedoch um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit über dem Gesamtindex, der um 5 Prozent zunahm.

Der Konsum kommt in Fahrt

Die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben, der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, stieg im ersten Quartal 2023 auf 4,9 Prozent. Die Purchasing Managers Indizes (PMIs) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in den USA überraschten positiv, während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2023 mit 1,1 Prozent deutlich unter den Erwartungen von 1,9 Prozent lag.

Gold und der US-Dollar schwankten als die Marktteilnehmer und die Mitglieder der Fed die Daten bewerteten und ihre Ansichten zu den Ergebnissen der Geldpolitik äußerten. Der Goldpreis schloss am 28. April bei 1.990 Dollar, was einem Preisanstieg von 20,72 Dollar pro Unze (1,05 Prozent) in diesem Monat entspricht.

Im März lag die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) mit 3,63 Prozent über der von Gold, während der MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR) im April um 0,40 Prozent zulegte. Die Berichtssaison für das erste Quartal 2023 ist gut angelaufen, und die Goldminenunternehmen haben die Erwartungen bisher im Allgemeinen erfüllt oder übertroffen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Wertentwicklung übertreffen Goldaktien in diesem Jahr die Wertentwicklung des Goldes.

Prognose: Der Goldpreis steigt

Die konsequente Erfüllung der Erwartungen ist eine wichtige Triebfeder für die von uns vorausgesagte Neubewertung von Goldaktien. Dies wird nicht nur durch unsere Prognose höherer Goldpreise unterstützt, sondern auch durch das anhaltende Engagement der Unternehmen, mithilfe von Kostenkontrolle, diszipliniertem Wachstum und Renditeorientierung Werte zu schaffen.

Es ist wahrscheinlich noch etwas zu früh, um zu sagen, ob die Bankenkrise eingedämmt oder überwunden ist. Der Zusammenbruch und die Rettung einer weiteren Bank, der First Republic Bank, am vergangenen Wochenende ist ein klarer Beweis dafür, dass weiterhin Risiken bestehen. Wieder einmal griffen die Aufsichtsbehörden ein, und ein noch katastrophalerer Ausfall konnte abgewendet werden.

Hohe Zinsen belasten die Wirtschaft

Das ist jedoch ein weiteres Zeichen für die derzeitige Anfälligkeit des globalen Finanzsystems. Selbst wenn dies das Ende der Turbulenzen im Bankensektor sein sollte, was unwahrscheinlich ist, machen die jüngsten Entwicklungen deutlich, dass die Wirtschaft durch die höheren Zinssätze erheblich belastet wird und sich die Risiken einer Rezession oder einer harten Landung mit Sicherheit erhöhen und beschleunigen. Die Situation macht ebenfalls deutlich, dass genau wie Banken auch andere Wirtschaftssektoren anfällig sein könnten, was wiederum die Unsicherheit und Volatilität auf den Märkten erhöht.

Das wirkt sich positiv auf den Goldpreis aus. Da die Inflation deutlich über dem Zielwert der Fed liegt, befindet sich die Fed in einer Zwickmühle. Der Kampf gegen die Inflation ist eindeutig noch nicht vorbei, aber die Fed könnte gezwungen sein, ihr Zinserhöhungsprogramm zu beenden, bevor sich anderswo eine neue Krise entwickelt. In der Vergangenheit war ein Stop-and-Go-Ansatz zur Bekämpfung der hohen Inflation nicht erfolgreich.

Leider ist es wohl nicht möglich, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ohne dabei der Wirtschaft erheblichen Schaden zuzufügen. In einem Bloomberg-Artikel wurde der ehemalige Finanzminister Lawrence Summers mit der Aussage zitiert, dass die Eindämmung der Inflation wahrscheinlich zu einem bedeutenden Wirtschaftsabschwung führen wird. Manche Marktteilnehmer schätzen, dass die Auswirkungen der jüngsten Bankenkrise einer oder zwei Zinserhöhungen der Fed um 25 Basispunkte entsprechen könnten, was darauf hindeutet, dass selbst bei einer Pause der Fed die sich verschlechternden Kreditbedingungen die Wirtschaft bremsen und die Inflation abkühlen lassen werden.

Das ist natürlich eine Spekulation, da es keine Möglichkeit gibt, die Auswirkungen zu quantifizieren. Es erscheint jedoch logisch, dass die anhaltenden Auswirkungen der Turbulenzen im Bankensektor die Wirtschaft weiterhin beeinträchtigen könnten.

Fed-Pause kommt Gold zugute

Gold befindet sich derzeit wohl in einer privilegierten Position. Eine Pause der Fed macht Folgendes deutlich: Die Wirtschaft ist so schwach, dass die Fed Angst hat, durch weitere Zinserhöhungen zu viel Schaden anzurichten. Das ist positiv für Gold, da eine schwache Wirtschaft die Anleger zu Gold treibt niedrigere Zinsen den Besitz von Gold attraktiver machen.

Auch die längerfristigen Auswirkungen einer Fed-Pause auf die Inflationserwartungen könnten Gold unterstützen: Wird die Inflation hoch bleiben? Besteht ein erhebliches Risiko, dass sie sich wieder beschleunigt? Gold gilt als Absicherung gegen Inflation, und seine historische Wertentwicklung in Zeiten hoher Inflation bestätigt diese Rolle.

Gold erhölt sich in Zeiten hoher Inflation

>>>Vergrößern

Nominale und reale Goldrenditen in US-Dollar in Abhängigkeit

von der jährlichen Inflation; Stand: 31. Dezember 2022; basierend auf den jährlichen Veränderungen in US-Dollar für Gold; LMBA-Goldpreis PM und Inflation; US-CPI seit Januar 1971; Quellen: World Gold Council, Bloomberg, ICE, Van Eck

Außerdem dürfte eine Pause der Fed zu einer Schwäche des US-Dollars führen. Die Umkehrung des starken Dollartrends von 2022 dürfte unserer Meinung nach auch 2023 ein wichtiger Treiber für den Goldpreis sein. Das Debakel um die US-Schuldengrenze und die Erwähnung eines möglichen technischen Zahlungsausfalls bereits am 1. Juni belasten den Dollar stark. Ein tatsächlicher Zahlungsausfall wäre natürlich eine Katastrophe.

Die Diversifizierung weg vom US-Dollar und hin zu Gold ist ein Thema, über das wir in letzter Zeit im Zusammenhang mit den rekordverdächtigen Nettogoldkäufen der Zentralbanken im Jahr 2022 berichtet haben, die sich bis ins Jahr 2023 fortsetzen werden. Die Berichterstattung über das Thema Entdollarisierung hat in letzter Zeit zugenommen.

Ein Bericht der Bank of America hebt Untersuchungen hervor, die zeigen, dass eine Reihe von technischen Goldmustern den Goldpreis im Bereich von 2.078 Dollar bis möglicherweise 2.543 Dollar pro Unze stützen. In demselben Bericht wird die Angst vor einer Abwertung des Dollars als weitere Triebkraft der Goldnachfrage genannt, da andere Länder versuchen, ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, indem sie Transaktionen in anderen Währungen abwickeln.

Marktteilnehmer reden den Dollar schlecht

>>>Vergrößern

Quellen: BofA ETF Research, Bloomberg, Van Eck

Die Entdollarisierung braucht Zeit

Die Verlagerung der herrschenden Position des Dollars als Weltwährung auf andere Währungen würde, wenn es denn dazu käme, natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Die weltweiten Entdollarisierungs-Bestrebungen heutzutage sind jedoch zweifellos negativ für den Dollar.

Ein schwächerer Dollar allein wirkt sich positiv auf den Goldpreis aus. Da Gold so unterbewertet ist, würde selbst eine kleine Umschichtung der Investitionen weg vom Dollar und hin zu Gold zu einer deutlich höheren Nachfrage nach Gold führen. Die Zentralbanken haben sich für Gold entschieden.

Über die Autoren: Imaru Casanova und Joe Foster arbeiten als Portfoliomanager bei der Anlagegesellschaft Van Eck.