Das Konjunkturwachstum hat sich in den entwickelten Volkswirtschaften in den vergangenen Dekaden erheblich verlangsamt. Die Gründe sind vielschichtig und reichen von der demografischen Entwicklung über die Produktivität bis hin zu externen Einflüssen durch Ressourcenknappheit und steigende Energiepreise. Säkulare Stagnation ist ein häufig zitierter Begriff hierfür. Neben der strukturellen Verlangsamung des Wachstumspotenzials wird einem zweiten makroökonomischen Phänomen dagegen weniger Beachtung geschenkt. Auch dem Konjunkturzyklus – also den Schwankungen der Nachfrage um den Wachstumstrend – scheint die Luft auszugehen. Das ist für Politik, Notenbanker und Ökonomen relevant. Und auch Investoren sollten sich dem Phänomen, seiner Ursachen und möglichen Folgen bewusst sein.

Die Konjunktur verliert seit Dekaden an Dynamik

Die Schwankungsbreite der Konjunkturzyklen hat seit den 1950er Jahren in mehreren Stufen deutlich abgenommen. Dies zeigt repräsentativ ein Blick auf den ISM-Index in den USA, dem global wohl meistbeachteten Konjunkturindex. Die Amplitude seiner Schwankungen hat seit den 1950er Jahren in zwei Stufen abgenommen und fällt vor allem seit der Finanzkrise auffallend geringer aus.

Indikatoren und Maße der Konjunktur in anderen Regionen zeigen ein ähnliches Bild. Der Trend steht damit in Kontrast zum weitverbreiteten Gefühl von sehr dynamischen Entwicklungen und Umbrüchen in Wirtschaft, Geopolitik und Gesellschaftssystemen. Auch die globale Corona-Pandemie mit Lockdowns, Produktions-Stopps und Lieferkettenproblemen hat daran nichts geändert. Was steckt dahinter?

Quelle: Refinitiv, Eyb & Wallwitz; Stand: Juni 2023

Strukturelle Faktoren und Vollkaskomentalität bremsen den Zyklus

Verantwortlich für die Abnahme der Schwankungsbreite dürften vor allem vier Faktoren sein. Trivial ist, dass in einer im Trend weniger stark wachsende Wirtschaft auch die konjunkturellen Schwankungen absolut geringer ausfallen. Dazu kommt der strukturelle Wandel der westlichen Volkswirtschaften mit dem Rückgang des Wertschöpfungsanteils der Industrie.

Während die Industrie bis in die 1960er Jahre in Deutschland noch für mehr als die Hälfte der Wertschöpfung stand, liegt ihr Anteil heute noch bei etwa 20 Prozent, Tendenz fallend. Diese Entwicklung und die damit einhergehende Dominanz der Dienstleistungen ist in den USA sogar noch ausgeprägter. Und die Industrie ist über den Investitions- und Kapitalzyklus eine entscheidende Triebfeder jeder Konjunktur. Vereinfacht gesagt: weniger Industrie, weniger Zyklus.

Neben diesen beiden Faktoren spielt aber auch die Wirtschaftspolitik eine entscheidende Rolle. Denn spätestens seit der Finanzkrise sind Geld- und Fiskalpolitik zu einer Politik der Vollkaskoversicherung übergegangen. Mit enormen monetären Mitteln stemmen sie sich gegen wirtschaftliche Abschwünge und haben ihren Einsatz dabei stetig erhöht. Die Rettungsschirme für Haushalte und Unternehmen ziehen einen Boden unter den Nachfragezyklus, der die Abwärtsbewegungen begrenzt.

Besonders ausgeprägt war diese Politik in der Corona-Krise. Während die reale Wirtschaftsleistung durch die Produktionsausfälle infolge der Maßnahmen zur Eingrenzung der pandemischen Entwicklung temporär um bis zu 10 Prozent einbrach und die Arbeitslosigkeit in den USA stark anstieg (und in Europa die Kurzarbeit einen enormen Boom erlebte), legten die verfügbaren Einkommen der Haushalte sogar zu und die meisten Unternehmen konnten ihre verfügbaren Mittel in etwa konstant halten.

Diese Eingriffe sind auch Ausdruck einer Vollkaskomentalität in weiten Teilen der Bevölkerung, die vom Staat eine Abfederung jedweder Risiken und Rückschläge erwarten. Diese Politik führt auf der anderen Seite aber zu einem starken Anstieg der Verschuldung der öffentlichen wie auch der privaten Hand.

Auf Unternehmensseite bleibt eine ökonomisch fällige Marktbereinigung aus und der Anteil an Unternehmen mit auch strukturell schwacher Produktivität steigt und sorgt so für die Zombifizierung der Wirtschaft. Dieses Phänomen ist durch die Fokussierung der staatlichen Hilfen auf die Unternehmen in Europa besonders ausgeprägt. In Deutschland ist die Anzahl der Insolvenzen seit 2004 kontinuierlich und durch alle Krisen hindurch rückläufig.

Diese strukturelle Verschlechterung der Rahmenbedingungen für signifikante Produktivitätssprünge nimmt dem Konjunkturzyklus in Erholungsphasen die Kraft nach oben. Neben einem Boden nach unten wird der Zyklus also durch einen Deckel nach oben hin begrenzt. Gleichzeitig werden die verbleibenden Schwankungen noch stärker durch die Wirtschaftspolitik determiniert.

Zyklische Geschäftsmodelle und Marktsegmente sind uninteressant

Auf den ersten Blick ist eine weniger zyklisch dominierte Entwicklung mit den längerfristigen Zielen der Wirtschaftspolitik vereinbar. Problematisch sind allerdings die sich daraus ergebenden Zweitrundeneffekte auf Verschuldungsquoten und Wachstumspotenzial. Denn eine Gegenfinanzierung bleibt zumeist aus. Auch deshalb müssen Zeitpunkt, Ausmaß und Dauer von geld- und fiskalpolitischen Hilfsmaßnahmen künftig wieder klarer definiert und begrenzt werden. Wann die Politik hierfür die Kraft findet, lässt sich aber kaum vorhersagen. Denn der Gegenwind von Seiten der Wählerschaft wird beträchtlich sein.

Für Investoren bedeutet die säkulare Zyklusschwäche, dass Engagements in konjunktursensitive Sektoren und Geschäftsmodelle strukturell ein weniger attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Ohnehin ist das Timing von Zyklen in der Ökonomie wie auch am Finanzmarkt eine schwierige Disziplin. Die konsequente Orientierung an säkularen Wachstumstrends, die sich von den zyklischen Entwicklungen entkoppeln, ist eine interessante Alternative.