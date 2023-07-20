Volkswirt Johannes Mayr
Warum der Wirtschaftsmotor stottert
Das Konjunkturwachstum hat sich in den entwickelten Volkswirtschaften in den vergangenen Dekaden erheblich verlangsamt. Die Gründe sind vielschichtig und reichen von der demografischen Entwicklung über die Produktivität bis hin zu externen Einflüssen durch Ressourcenknappheit und steigende Energiepreise. Säkulare Stagnation ist ein häufig zitierter Begriff hierfür. Neben der strukturellen Verlangsamung des Wachstumspotenzials wird einem zweiten makroökonomischen Phänomen dagegen weniger Beachtung geschenkt. Auch dem Konjunkturzyklus – also den Schwankungen der Nachfrage um den Wachstumstrend – scheint die Luft auszugehen. Das ist für Politik, Notenbanker und Ökonomen relevant. Und auch Investoren sollten sich dem Phänomen, seiner Ursachen und möglichen Folgen bewusst sein.