Deutschland war lange wirtschaftlich auf Wachstumskurs, kam zuletzt jedoch ins Straucheln. „Die Bundesrepublik muss jetzt die richtigen Weichen stellen, um nicht der kranke Mann Europas zu werden“, ist Marcel Fratzscher überzeugt.



Aus Sicht des DIW-Präsidenten sind die Probleme besonders struktureller Natur. „Viele Unternehmen haben die ökologische und digitale Transformation verschlafen und hohe Risiken in Kauf genommen – besonders in Bezug auf China“, sagt Fratzscher.



Linda Teuteberg bemängelt unter anderem die überbordende Bürokratie in Deutschland: „Gewerbetreibende müssen hierzulande ständig präventiv nachweisen, dass Vorschriften eingehalten werden, statt sich um...