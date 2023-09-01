DIW-Präsident Marcel Fratzscher
„Deutschland muss Weichen stellen, um nicht der kranke Mann Europas zu werden“
Die deutsche Wirtschaft war lange auf Wachstumskurs, kam jedoch zuletzt ins Straucheln. Im Video sprechen DIW-Präsident Marcel Fratzscher und FDP-Politikerin Linda Teuteberg mit dem Journalisten Thomas Becker über die drängendsten Probleme.
Deutschland war lange wirtschaftlich auf Wachstumskurs, kam zuletzt jedoch ins Straucheln. „Die Bundesrepublik muss jetzt die richtigen Weichen stellen, um nicht der kranke Mann Europas zu werden“, ist Marcel Fratzscher überzeugt.