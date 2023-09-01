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Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

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DIW-Präsident Marcel Fratzscher

„Deutschland muss Weichen stellen, um nicht der kranke Mann Europas zu werden“

Marcel Fratzscher
Aktualisiert am
Marcel Fratzscher, DIW Berlin.
Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Bildquelle: Imago Images / Jürgen Heinrich / Canva
Die deutsche Wirtschaft war lange auf Wachstumskurs, kam jedoch zuletzt ins Straucheln. Im Video sprechen DIW-Präsident Marcel Fratzscher und FDP-Politikerin Linda Teuteberg mit dem Journalisten Thomas Becker über die drängendsten Probleme.
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Deutschland war lange wirtschaftlich auf Wachstumskurs, kam zuletzt jedoch ins Straucheln. „Die Bundesrepublik muss jetzt die richtigen Weichen stellen, um nicht der kranke Mann Europas zu werden“, ist Marcel Fratzscher überzeugt.

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