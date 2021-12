Mit Bitcoin besichert Wisdom Tree startet Krypto-ETP

Der neue Bitcoin-ETP ist ab sofort an der Swiss Stock Exchange handelbar. Die Kosten betragen 0,95 Prozent jährlich.

Alexis Marinof, Europa-Chef bei Wisdom Tree: „Wir gehen davon aus, dass digitale Assets wie der Bitcoin kein vorübergehender Trend sind und in Portfolios durchaus eine Rolle spielen können.“ Mit Kryptowährungen in einer ETP-Struktur können Investoren digitale Assets in ihren Portfolios einsetzen.