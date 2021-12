Wisdom Tree-ETFs Flaggschiff-Fonds auch ohne Währungsschutz

Nach Unternehmensangaben haben die drei Fonds bislang ein Vermögen von mehr als 110 Millionen US-Dollar eingesammelt. Hervor sticht hier insbesondere der Europa-ETF mit einem Vermögen von derzeit 80 Millionen US-Dollar.



„Mit der Erweiterung unseres Sortiments werden wir dem Bedürfnis unserer Kunden nach mehr Moglichkeiten beim Management des Währungsexposures gerecht“, erklärt Hector McNeil, Co-CEO von WisdomTree Europe.



„Außerdem haben Anleger nun die Möglichkeit, wirkungsvoll zwischen Anteilklassen zu wechseln“, so McNeil weiter. „Auf diese Weise können sie ihr Kerninvestment in Aktien beibehalten, sind aber gleichzeitig flexibel genug, ihre Einschätzung der Währungseit umzusetzen.“



Die folgenden Anteilklassen sind demnächst an der Deutschen Börse erhältlich:



Grafik: Wisdom Tree