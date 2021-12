Ohne Landwirtschaft Wisdom Tree legt Rohstoff-ETF auf

Der Vermögensverwalter und Produktgeber Wisdom Tree startet einen Rohstoff-ETF mit dem Namen Wisdom Tree Enhanced Commodity ex-Agriculture Ucits ETF (ISIN: IE00BDVPNV63). Seine Portfoliomanager sollen die Performance des Morgan Stanley Radar ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return Index nachbilden. Das ex im Namen macht deutlich: Titel aus der Landwirtschaft sind dabei nicht erwünscht.

„Das Interesse an Rohstoffen hat in diesem Jahr wieder stark zugenommen“, sagt Nitesh Shah, bei Wisdom Tree Leiter Research in Europa. „Viele Investoren fragen sich, ob wir uns am Anfang eines neuen Rohstoff-Superzyklus befinden. Obwohl dies wahrscheinlich noch nicht abschätzbar ist, verfügt die Anlageklasse über mehrere positive Faktoren, die die Aufmerksamkeit der Investoren erregen.“