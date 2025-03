Wisdomtree erweitert sein thematisches ETF-Angebot mit dem weltweit ersten europäischen Verteidigungs-ETF. Der Wisdomtree Europe Defence ETF (EUDF; ISIN: IE0002Y8CX98) wurde am 11. März 2025 an der Börse Xetra und der Borsa Italiana mit einer Gesamtkostenquote von 0,40 Prozent notiert. Die Listung an der Londoner Börse folgt unmittelbar.

Der neue ETF bildet den proprietären Wisdomtree Europe Defence-Index ab und konzentriert sich ausschließlich auf europäische Verteidigungsunternehmen – ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Unternehmen, die an umstrittenen, nach dem Völkerrecht verbotenen Waffen beteiligt sind oder gegen UNGC-Standards verstoßen, würden ausgeschlossen, teilte Wisdomtree mit.

Interessante Randnotiz: In der gesamten Pressemitteilung fehlt das Wort „Rüstung“ – außer als Bestandteil von „Ausrüstung“. Wie andere Anbieter nutzt Wisdomtree lieber die Worte „Verteidigung“ und „Sicherheit“.

Rüstungs- und Uran-ETF neu im Programm

„Verteidigung und Sicherheit sind in vielen Portfolios unterrepräsentiert und haben in Europa jahrzehntelang zu wenig Mittel erhalten, was eine erhebliche Kompetenzlücke hinterlassen hat“, erklärt Pierre Debru, Research-Leiter für Europa. „In Europa findet ein struktureller Wandel statt, da Staaten ihre Verteidigungshaushalte aufstocken, um die Nato-Ziele zu erreichen und auf geopolitische Herausforderungen zu reagieren.“

Parallel dazu bringt der Anbieter aus New York den Wisdomtree Uranium and Nuclear Energy ETF (WNUC; ISIN: IE0003BJ2JS4) mit einer TER von 0,45 Prozent auf den Markt. Auch im Bereich Uran und Atomenergie gibt es bereits einige Investment-Möglichkeiten.

„Angesichts der politischen Fokussierung auf die Energiewende, der zunehmenden geopolitischen Spannungen mit Russland und China und der schnell wachsenden Energienachfrage von Rechenzentren, KI und Kryptowährungen kommt der Atomkraft im künftigen Energiemix eine immer wichtigere Rolle zu“, sagt Debru.

Wisdomtree verwaltet rund 115 Milliarden US-Dollar, davon 1,5 Milliarden bei seinen 14 thematischen ETFs.

Wachstumsmarkt Verteidigungsindustrie

Der Markt für Verteidigungs-ETFs entwickelt sich dynamisch. Neben dem beeindruckenden Wachstum des Vaneck Defense ETF, der laut Dominik Schmaus von Vaneck „auf bestem Wege ist, der größte Themen-ETF Europas zu werden“, haben in jüngster Zeit auch andere Anbieter entsprechende Produkte auf den Markt gebracht. Mit Han-ETFs Future of Defence ETF (ISIN: IE000OJ5TQP4), dem iShares Global Aerospace & Defence (ISIN: IE000U9ODG19) und Global X Defence Tech ETF (ISIN: IE000JCW3DZ3) haben Anleger mittlerweile eine breite Auswahl an spezialisierten Rüstungs-ETF-Produkten.

Die geopolitischen Spannungen und die Debatte um höhere Verteidigungsausgaben in der Nato treiben die Nachfrage nach Rüstungsaktien und Rüstungs-ETFs. Während Donald Trump eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des BIP fordert, planen viele europäische Länder bereits eine deutliche Aufstockung ihrer Wehretats.

Diese Marktentwicklung spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Einstellung zu Rüstungsinvestments wider. „Noch vor drei Jahren standen Rüstungsaktien ganz oben auf der Ausschlussliste, wenn es um nachhaltige Investments ging“, wie Michael Benz von der Qcoon-Gruppe gegenüber DAS INVESTMENT erklärte.