Zwei aktiv verwaltete Autocallable-ETFs bringt Wisdom Tree auf Xetra. Beide kosten insgesamt 0,65 Prozent pro Jahr und bündeln mehrere Autocallables in einem UCITS-ETF.

Tom May, Chefanlagestratege bei Wisdom Tree, sagt: „Ein aktives Management und Know-how über Derivate sind bei Strategien mit festgelegten Renditen besonders wichtig, da die Marktbedingungen nicht statisch bleiben.“

Zwei aktiv verwaltete ETFs von Wisdom Tree starten am 30. September 2026. Sie werden in Euro gehandelt. Beide ETFs haben laufende Kosten von 0,65 Prozent pro Jahr und sind auf Xetra gelistet. Außerhalb von Deutschland sind sie an der Mailänder Borsa Italiana handelbar.

Die deutsche Börse bestätigt den Handelsstart des Wisdom Tree Defined Return Autocallable Euro Active ETF (ISIN: IE0005VCFMG0, ausschüttend und ISIN: IE000RAY1B92, thesaurierend) und des Wisdom Tree Defensive Defined Return Autocallable Euro Active ETF (ISIN: IE000F4W1QI5, ausschüttend und ISIN: IE000C9LBYZ8, thesaurierend).

Beide ETFs investieren in Autocallables auf Large-Cap-Indizes wie den Euro Stoxx 50. Erreicht der jeweilige Index zu festgelegten Stichtagen eine definierte Rückzahlungsschwelle, wird die Position vorzeitig beendet und erzielt den vereinbarten Ertrag. Bleibt der Index darunter, läuft die Position weiter; unterschreitet er die jeweilige Schutzbarriere, können Anleger an den Kursverlusten des Basiswerts beteiligt werden. Die konkreten Barrieren und Schwellen der beiden ETFs nennt Wisdom Tree nicht.

Autocallables werden traditionell als einzelne strukturierte Wertpapiere angeboten. Wisdom Tree bündelt sie nun in einem UCITS-ETF. Das Management verteilt das Kapital auf mehrere Autocallables und passt die Positionen laufend an. Damit sollen Anleger nicht selbst ein Portfolio einzelner Produkte aufbauen und erneuern müssen.

Die Portfoliomanager streben für den defensiveren ETF 200 Basispunkte weniger Rendite an. Dafür wollen sie neben weiteren Aktienindizes auch Laufzeiten aktiv anpassen. „Ein aktives Management und Know-how über Derivate sind bei Strategien mit festgelegten Renditen besonders wichtig, da die Marktbedingungen nicht statisch bleiben“, sagt Tom May, Chefanlagestratege für Derivate.

Zweiter Aufschlag der Autocallable-ETFs

Neu ist die Idee in Europa allerdings nicht. Calamos brachte bereits am 27. April 2026 den ersten Autocallable-UCITS-ETF Europas auf Xetra. Dessen laufende Kosten betragen 0,74 Prozent und liegen damit leicht über dem Wisdom-Tree-Produkt. Wisdom Tree tritt damit in einen jungen Markt ein.

Jonathan Steinberg gründete Wisdom Tree 2006. Der Fondsanbieter verwaltet weltweit rund 177 Milliarden US-Dollar. Die Ratingagentur Morningstar listet den Fondsanbieter im Februar 2026 auf Platz drei der Krypto-ETP-Anbieter: Mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar folgt das Haus auf 21 Shares (2,4 Milliarden US-Dollar) und Coin Shares (3,4 Milliarden US-Dollar).