Mit einem neuen Themen-ETF setzt Wisdomtree auf das Fundament der künstlichen Intelligenz. Das Produkt investiert in sieben Bereiche entlang der KI-Wertschöpfungskette.

Der ETF-Anbieter Wisdomtree startet einen ETF auf KI-Infrastruktur. Der Wisdomtree AI Infrastructure ETF (ISIN: IE000XHZP7D3) soll Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten, die die Entwicklung und Skalierung künstlicher Intelligenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen.

Der Fonds bildet den Index Wisdomtree Semianalysis Artificial General Intelligence Infrastructure ab, den das Unternehmen gemeinsam mit dem auf Halbleiter und KI-Infrastruktur spezialisierten Researchhaus Semianalysis entwickelt hat. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,50 Prozent.

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ETF deckt sieben Segmente ab

Der ETF deckt sieben Segmente ab: Rechenzentren samt Energieversorgung, Waferfertigungsanlagen, Bauteile und Materialien, Halbleiter, die Server-Lieferkette, Netzwerktechnik sowie Hyperscaler und sogenannte Neoclouds. Der Blick reicht dabei über Nvidia hinaus und schließt Unternehmen wie Lam Research, Lumentum und Vertiv ein.

Bei den größten Positionen dominieren laut Anbieter Halbleiter- und Speicherhersteller: An der Spitze stehen SK Hynix, Micron, AMD, Nvidia und Samsung Electronics; die zehn größten Titel machen zusammen rund 35 Prozent des Portfolios aus. Regional entfällt mit knapp 59 Prozent der Großteil auf die USA, gefolgt von Taiwan (rund 20 Prozent) und Südkorea (gut 8 Prozent).

„KI ist längst kein isoliertes Technologiethema mehr, sondern zunehmend in der Weltwirtschaft verankert“, sagt Pierre Debru, der bei Wisdomtree in Europa den Bereich Research leitet.

Die Eckdaten

Der ETF ist physisch vollreplizierend und thesaurierend, legt die Erträge also wieder an. Eine Neugewichtung nimmt der Anbieter vierteljährlich vor. Gelistet ist der ETF an der Deutschen Börse Xetra, der Borsa Italiana und der Schweizer Börse Six. Am 11. Juni kommt die Londoner Börse hinzu.

Der ETF-Anbieter verwaltet derzeit nach eigenen Angaben 10,9 Milliarden US-Dollar (circa 9,4 Mrd. Euro) in 20 thematischen ETFs, die europaweit notiert sind. Seit Jahresbeginn sind den Themen-ETFs des Anbieters 3,3 Milliarden US-Dollar (ca. 2,8 Mrd. Euro) zugeflossen – mehr als ein Drittel davon in den Wisdomtree Europe Defence ETF.