Wisdomtree erweitert seine High-Dividend-Reihe um einen vierten ETF. Dieser bündelt 300 dividendenstarke Unternehmen aus den Industrieländern.

Der ETF-Anbieter Wisdomtree hat einen weiteren Dividenden-ETF aufgelegt. Der Wisdomtree Global High Dividend ETF (ISIN: IE000Q0CAPZ0) investiert in 300 dividendenstarke Unternehmen aus den Industrieländern und richtet sich an Anleger, die einen möglichst stetigen Ertragsstrom suchen. Mit dem Produkt wächst die High-Dividend-Reihe des Hauses auf vier Bausteine, die neben dem neuen globalen Ansatz bereits die USA, Europa und die Schwellenländer abdecken.

Rendite wählt aus, ein Risiko-Score filtert

Über die Aufnahme ins Portfolio entscheidet in diesem ETF die Dividendenrendite. Die Gewichtung richtet sich anschließend nach der tatsächlich gezahlten Dividende. Unternehmen, die Wisdomtree als riskant oder als mögliche Value Trap einstuft, schließt ein „Composite Risk Score“ aus, eine Kennzahl aus Qualitäts- und Momentum-Faktoren.

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Der ETF folgt dem Wisdomtree Global High Dividend Ucits Index und ist an vier Handelsplätzen notiert: London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse und SIX Swiss Exchange. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 Prozent.

Ein wachsendes Segment

Dividenden-ETFs treffen derzeit einen Nerv: Sinkende Anleiherenditen und die Umschichtung großer Technologiekonzerne von Aktienrückkäufen hin zu KI-Ausgaben lenken das Interesse zurück auf verlässliche Ausschüttungen. Unter anderem legte Vaneck vor wenigen Wochen einen neuen Dividenden-ETF auf.

Für Wisdomtree reiht sich der Fonds in eine ganze Serie von Neuauflagen in diesem Jahr ein. Erst Anfang Juni schickte der Anbieter mit dem Wisdomtree AI Infrastructure ETF einen Themen-ETF an den Start, der entlang von sieben Segmenten in das Fundament der Künstlichen Intelligenz investiert