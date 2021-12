Physisch besichert Wisdomtree legt Gold-ETC auf

Wisdomtree Core Physical Gold ETP (ISIN: JE00BN2CJ301) heißt das Neuprodukt, das der auf börsennotierte Indexprodukte spezialisierte Vermögensverwalter Wisdomtree lanciert hat. Anleger können über das Produkt in den Goldmarkt investieren und erhalten eine Rendite, die den Schwankungen des Gold-Spotpreises entspricht, heißt es vom Anbieter.

Der Gold-ETC notiert an der Londoner Börse. Die Verwaltungskosten liegen bei 0,15 Prozent. Das Neuprodukt ist physisch besichert. Die Beschaffung der Goldbarren erfolgt laut Wisdomtree nach ethischen Standards.

Der Wisdomtree Core Physical Gold ETP ergänze die elf bisherigen Gold-Produkte, so der Anbieter. „Die Diversifizierungsvorteile von Gold haben den Investoren im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 dabei geholfen, Volatilität und Unsicherheit abzumildern“, Nitesh Shah, in Europa für den Bereich Research zuständig. Auch 2021 könnte das Edelmetall wieder hohe Renditen erwirtschaften, so Shah weiter.