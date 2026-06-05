Der Börsengang von SpaceX lenkt den Blick auf Weltraum-Investments. Wisdomtree startet nun einen ETF zum Thema – im Fokus stehen vier Bereiche.

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Der ETF- und ETP-Anbieter Wisdomtree startet einen Weltaum-ETF. Der Wisdomtree Space Economy ETF (ISIN: IE000VDH1PG3) soll Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten, die die Kommerzialisierung der globalen Weltraumwirtschaft vorantreiben. Der Fonds bildet den Index Wisdomtree Space Economy ab. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,50 Prozent.

Der ETF deckt vier Segmente ab: Starts und Infrastruktur, kommerzieller Weltraum, Verteidigung sowie neue Technologien. Unternehmen werden anhand ihrer Relevanz für die Weltraumwirtschaft ausgewählt und gewichtet, heißt es. Vierteljährlich führt der Anbieter eine Neugewichtung durch.

Von der Nische zum breiten wirtschaftlichen Ökosystem

„Der Weltraum wandelt sich von einem Nischenbereich unter staatlicher Führung zu einem breiteren wirtschaftlichen Ökosystem mit wachsender kommerzieller und strategischer Bedeutung“, sagt Pierre Debru, der bei Wisdomtree in Europa den Bereich Research leitet. Ein entscheidender Meilenstein in diesem Wandel könne der Börsengang von SpaceX sein.

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Gelistet ist der ETF an der Deutschen Börse Xetra, der Borsa Italiana, der Euronext Paris, der Schweizer Börse Six sowie an der Londoner Börse. Wisdomtree verwaltet derzeit nach eigenen Angaben 10,9 Milliarden US-Dollar (circa 9,4 Mrd. Euro) in 19 thematischen ETFs, die europaweit notiert sind. Seit Jahresbeginn sind den Themen-ETFs des Anbieters 3,3 Milliarden US-Dollar (ca. 2,8 Mrd. Euro) zugeflossen – mehr als ein Drittel davon in den Wisdomtree Europe Defence ETF.