Wisdomtree definiert Schwellenländer neu – und bringt dazu einen ETF an den Markt, der China, Korea und Taiwan außen vor lässt.

Der globale Finanzinnovator Wisdomtree erweitert sein ETF-Angebot um einen neuen Schwellenländerfonds – und geht dabei einen ungewöhnlichen Weg. Wisdomtree bringt den Wisdomtree True Emerging Markets ETF (ISIN: IE000Q1M7HB8) an den Markt, der gezielt auf Länder setzt, die wirtschaftlich und kapitalmarktseitig noch echte Schwellenländer sind – China, Korea und Taiwan schließt er dabei bewusst aus.

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Hintergrund ist eine strukturelle Schwäche klassischer Schwellenländerindizes: Sie werden heute oft von einer Handvoll großer, zunehmend reifer Märkte und Mega-Cap-Unternehmen dominiert. Ein breites EM-Engagement verhält sich dadurch zunehmend wie eine konzentrierte Länder- oder Aktienallokation – und weniger als eine diversifizierte Beteiligung an entwicklungsgetriebenem Wachstum.

Länderauswahl nach Pro-Kopf-BIP

Der neue ETF soll deswegen gezielt in Märkte wie Indien, Brasilien, Saudi-Arabien, Mexiko, Südafrika, Indonesien und Vietnam investieren. Für die Länderauswahl nutzt Wisdomtree ein Multi-Kennzahlen-Rahmenwerk, das Pro-Kopf-BIP, den UN Human Development Index, staatliche Bonität sowie die Zugänglichkeit lokaler Kapitalmärkte einbezieht.

“ Die innovative Strategie zielt darauf ab, die ursprüngliche Ausrichtung von Schwellenländerinvestments wiederherzustellen – konzentriert auf Länder, in denen steigende Einkommen und struktureller Wandel nach wie vor wichtige Triebkräfte für langfristige Renditen sind. Pierre Debru Head of Research Europa

Anleger zahlen eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 Prozent. Wisdomtree notiert den ETF seit dem 15. April an Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris und der Schweizer Börse SIX; die Londoner Börse folgt am 16. April 2026.