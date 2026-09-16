Wisdomtree-Rohstoff-ETF – so funktioniert die Strategie
Die Rohstoffmärkte gehören zu den großen Gewinnern des laufenden Jahres. Als entscheidender Treiber der jüngsten Rally ist vor allem der Energiesektor auszumachen. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten schüren Befürchtungen möglicher Angebotsausfälle an den internationalen Öl- und Gasmärkten. Vor allem die Beeinträchtigungen der Lieferwege durch die Straße von Hormus sorgen dafür, dass Risikoaufschläge in die Preise am globalen Energiemarkt eingepreist werden. Während Verbraucher durch steigende Ölpreise zunehmend belastet werden, wirken sich diese positiv auf die Entwicklung von breit diversifizierten Rohstoffindizes aus.