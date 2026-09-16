Die Rohstoffmärkte gehören zu den großen Gewinnern des laufenden Jahres. Als entscheidender Treiber der jüngsten Rally ist vor allem der Energiesektor auszumachen. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten schüren Befürchtungen möglicher Angebotsausfälle an den internationalen Öl- und Gasmärkten. Vor allem die Beeinträchtigungen der Lieferwege durch die Straße von Hormus sorgen dafür, dass Risikoaufschläge in die Preise am globalen Energiemarkt eingepreist werden. Während Verbraucher durch steigende Ölpreise zunehmend belastet werden, wirken sich diese positiv auf die Entwicklung von breit diversifizierten Rohstoffindizes aus.

Doch die geopolitische Komponente erklärt die Entwicklung an den Rohstoffmärkten nur teilweise. Unterstützt wird die Rohstoffnachfrage auch durch eine widerstandsfähige Weltwirtschaft. Insbesondere die solide Beschäftigungslage und steigende Realeinkommen in vielen Industrieländern stützen den Konsum. Auch wenn die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher aufgrund höherer Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten nicht mehr so dynamisch ausfällt wie in früheren Wachstumsphasen.

In zahlreichen Schwellenländern sorgen darüber hinaus Infrastrukturprogramme, die Elektrifizierung sowie Investitionen in Energienetze und Rechenzentren für eine hohe Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer, Aluminium und Nickel. Insbesondere Kupfer gilt weiterhin als Schlüsselrohstoff für die Energiewende und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Die Kombination aus begrenztem Angebot und steigender Nachfrage hat die Preise vieler Industriemetalle zuletzt deutlich beflügelt.

Von diesen Entwicklungen können breit aufgestellte Rohstoffstrategien wie die des Wisdomtree Enhanced Commodity ETF (ISIN: IE00BYMLZY74) besonders profitieren.

Intelligente Rohstoffallokation

Der Wisdomtree-ETF wurde im April 2016 in Irland aufgelegt und soll die Wertentwicklung des Wisdomtree Enhanced Commodity Total Return Index abbilden. Anders als klassische Rohstoffindizes setzt der ETF dabei auf einen sogenannten Multi-Faktor-Ansatz.

Das zugrunde liegende Indexkonzept basiert zunächst auf den Gewichtungen des Bloomberg Commodity Index. Anschließend werden die einzelnen Rohstoffe anhand mehrerer Faktoren systematisch über- oder untergewichtet. Zu den wichtigsten Faktoren zählen:

Rollrendite (Backwardation)

Slope Momentum der Terminstruktur

Preis-Momentum

Ziel dieser Methodik ist es, jene Rohstoffe stärker zu gewichten, die aktuell besonders attraktive Terminmarktstrukturen und positive Preistrends aufweisen. Gleichzeitig sollen Rohstoffe mit ungünstigen Rollverlusten reduziert werden. Gerade in Zeiten stark schwankender Rohstoffmärkte kann diese Vorgehensweise einen wichtigen Mehrwert gegenüber klassischen Rohstoffindizes liefern.

So bildet der ETF die Rohstoffmärkte ab

Der Wisdomtree-ETF investiert nicht direkt in physische Rohstoffe. Stattdessen erfolgt die Umsetzung synthetisch über Total-Return-Swaps. Als Sicherheiten hält der ETF überwiegend US-Staatsanleihen im Portfolio. Die Rohstoffrendite wird über Swap-Vereinbarungen in das Portfolio übertragen.

Das Rohstoffuniversum umfasst die vier zentralen Rohstoffsegmente:

Energie

Industriemetalle

Edelmetalle

Agrarrohstoffe

Für die Umsetzung nutzt der Index vor allem optimierte Bloomberg Roll Select Indizes sowie Seasonal Roll Indizes. Diese sollen die negativen Effekte des regelmäßigen Rollens von Futures-Kontrakten reduzieren und möglichst hohe Rollrenditen erzielen. Gold und Silber werden dagegen über klassische Front-Month-Kontrakte abgebildet.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,23 Prozent pro Jahr zählt der ETF zu den günstigeren breit diversifizierten Rohstoffprodukten im europäischen Markt. Das Fondsvolumen ist in den letzten Monaten deutlich angestiegen und beträgt inzwischen rund 400 Millionen Euro.

Sektor: Rohstofffonds gemischt Welt

Rohstofffonds gemischt Welt Auflegung: 27.04.2016

27.04.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Wisdomtree Management

Wisdomtree Management ISIN: IE00BYMLZY74

IE00BYMLZY74 Maximal Drawdown seit Auflage: 27,87%

27,87% Performance YTD: 43,73%

43,73% Performance 1 Jahr: 50,87%

50,87% Performance 3 Jahre: 45,90%

45,90% Performance 5 Jahre: 86,62%

86,62% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,71

0,71 TER: 0,23%

0,23% Volatilität 5 Jahre: 14,60%

Durchdachte Strategie zum Rohstofftrend

Der Wisdomtree Enhanced Commodity ETF bietet einen intelligenten Zugang zu den globalen Rohstoffmärkten. Die starke Kursentwicklung der vergangenen Wochen wurde vor allem durch steigende Energiepreise, geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie eine robuste Nachfrage nach Industriemetallen unterstützt.

Besonders hervorzuheben ist die systematische Multi-Faktor-Methodik, mit der der ETF versucht, Rollrenditen zu optimieren und attraktive Marktsegmente gezielt höher zu gewichten. Für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren, von Inflation profitieren und die Abhängigkeit von klassischen Aktien- und Anleihemärkten reduzieren möchten, kann der ETF deshalb eine interessante Beimischung sein. Rohstoffe sind zurück im Fokus der Investoren und dieser ETF bietet eine der durchdachtesten Strategien zu diesem Trend.