Wisdomtree erweitert sein Angebot an Verteidigung-ETFs: Zwei neue Produkte sollen den globalen und den asiatisch-pazifischen Rüstungsmarkt für Anleger erschließen. Die Details.

Mit dem bewussten Fokus auf Firmen, die direkt in der Produktion militärischer Ausrüstung, Systeme und Technologien tätig sind, will Wisdomtree eine Verwässerung vermeiden.

Wisdomtree hat sein Angebot an Verteidigungs-ETFs um zwei neue Produkte ergänzt. Der Wisdomtree Asia Defence ETF (ISIN: IE000017NMH7) und der Wisdomtree Global Defence ETF (ISIN: IE000KLC2EN9) sind seit dem 31. März 2026 an der Deutschen Börse Xetra, der Borsa Italiana, der Euronext Paris sowie der Schweizer Börse SIX gelistet. An der Londoner Börse folgt die Notierung am 1. April 2026.

Die Gesamtkostenquoten der beiden ETFs unterscheiden sich: Der auf Asien ausgerichtete ETF liegt bei 0,50 Prozent, der globale ETF bei 0,40 Prozent pro Jahr.

Asien ohne China, Global mit breitem Fokus

Der Asien-ETF bildet den Wisdomtree Asia Defence Ucits Index ab und investiert in Verteidigungsunternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum – China ist ausgeschlossen. Aufgenommen werden Unternehmen, die in einem Industrie- oder Schwellenland der Region ansässig sind und einen bedeutenden Teil ihrer Umsätze mit Verteidigungstechnologien erzielen.

Der global ausgerichtete Verteidigungs-ETF hingegen bildet den Wisdomtree Global Defence Ucits Index ab. Er erfasst Unternehmen weltweit, die mindestens 25 Prozent ihrer Umsätze im Verteidigungsbereich erwirtschaften. Der Fokus liegt bewusst auf Firmen, die direkt in der Produktion militärischer Ausrüstung, Systeme und Technologien tätig sind. Damit will Wisdomtree eine Verwässerung durch Einnahmen aus der allgemeinen Industrie oder der zivilen Luft- und Raumfahrt vermeiden – ein Problem, das bei herkömmlichen Sektorklassifikationen häufig auftritt.

Beide ETFs schließen Unternehmen aus, die mit bestimmten kontroversen Waffensystemen in Verbindung stehen.

Strukturelles Thema statt kurzfristiger Reaktion

Pierre Debru, Head of Research Europa bei Wisdomtree, sieht Verteidigung nicht länger als kurzfristiges geopolitisches Thema: „Regierungen verankern Verteidigungsausgaben in langfristigen Sicherheitsstrategien und schaffen nachhaltige Beschaffungsprozesse und industrielle Investitionszyklen“, sagt er. Mit den neuen ETFs könnten Anleger sowohl global an mehreren Aufrüstungszyklen partizipieren als auch gezielt auf Asien setzen, wo die Verteidigungsausgaben besonders dynamisch steigen.

Erfolgreicher Vorläufer als Ausgangspunkt

Die neuen Produkte knüpfen an den Wisdomtree Europe Defence ETF (ISIN: IE0002Y8CX98) an. Dieser wurde im März 2025 aufgelegt und verwaltet inzwischen rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Damit ist er nach Unternehmensangaben der Aktien-ETF, der in Europa am schnellsten ein verwaltetes Vermögen von 3 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Allein im laufenden Jahr flossen dem Fonds netto 1,3 Milliarden US-Dollar zu.

Der Markt für Verteidigungs-ETFs in Europa wächst unterdessen weiter. Größter Anbieter in diesem Segment bleibt der Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5), der seit seiner Auflage im Jahr 2023 rund 8,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat.